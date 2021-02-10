Realme 12 Pro и 12 Pro+ официально представлены! Телеобъектив, стильный дизайн и цена от $310

638

Наконец-то дождались

Realme 12 Pro и 12 Pro+ наконец-то представлено и то, что мы ожидали - произошло, смартфоны теперь официально выпускаются с телеобъективами - впервые для этой серии.

Оба варианта оказались довольно интересными и получили потрясающий дизайн, который вам понравится. Устройства напоминают по стилистике предыдущие Realme 11 Pro и 11 Pro+.

Модель 12 Pro предлагает классический 2-кратный оптический зум для портретной съемки, а 12 Pro+ – первый телефон компании, в котором перед телефотокамерой установлен перископный объектив.

Realme 12 Pro

12 Pro получил 6,7” OLED-дисплей с изогнутыми краями с частотой обновления 120 Гц, 100% цветовым обхватом DCI-P3 и частотой дискретизации прикосновения к 240 Гц.

Как мы ожидали, смартфон получил процессор Snapdragon 6 Gen 1. Питающее устройство аккумулятор на 5000 мАч, такое же как у 11 Pro. Устройство поддерживает быструю зарядку 67 Вт. Телефон поставляется с Android 14 и интерфейсом Realme UI 5.0 из коробки.

Согласно официальной информации, 50% можно достичь за 19 минут, тогда как 48 минут – это все, что нужно, чтобы заполнить всю батарею.

Основная камера с разрешением 50 Мп оснащена OIS и сенсором Sony IMX882 размером 1/2". 2-кратный телеобъектив оснащен 32 Мп сенсором Sony IMX709 размером 1/2,74". Наконец, есть 8-мегапиксельная сверхширокоугольная камера и 16-мегапиксельная селфи-камера.

Оба цветовых варианта имеют веганскую кожаную заднюю панель. Официальные названия вариантов – Submariner Blue и Navigator Beige.

Realme 12 Pro имеет два варианта памяти, оба из 8 ГБ оперативной памяти. Версия на 128 ГБ стоит 25 999 рупий ($310 долларов), в то время как вариант на 256 ГБ стоит 26 999 рупий ($325).

Realme 12 Pro+

Версия Plus оснащена такой же 6,7” OLED-матрицей с пиковой яркостью 950 нит и аккумулятором на 5000 мАч с возможностью зарядки на 67 Вт.

Realme 12 Pro+ оснащается чипом Snapdragon 7s Gen 2, сочетающимся с 8 ГБ или 12 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ или 256 ГБ постоянной памяти.

Говоря о камерах, смартфон оснащен 50-мегапиксельным основным датчиком Sony IMX890 с поддержкой OIS, 64-мегапиксельной телефотокамерой OmniVision OV64B с 3-кратным перископом с поддержкой OIS, 8-мегапиксельной сверхширокоугольной камерой.

Телефон также поставляется с Android 14 и интерфейсом Realme UI 5.0 и доступен в цветах Submariner Blue и Navigator Beige. Клиенты в Индии также получат эксклюзивный вариант под названием Explorer Red.

Realme 12 Pro+ стоит 29 999 рупий ($360) за версию 8/128 ГБ, 31 999 рупий ($385) за 8/256 ГБ и 33 999 рупий ($410) за версию 12/256 ГБ.

Источник: Realme India