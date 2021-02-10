Realme 12 Pro и Realme 12 Pro+ могут быть представлены 31 января с уникальным дизайном!

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Еще немного осталось...

Приближается время к презентации серии Realme 12 Pro, хотя компания прямо не указывала дату релиза, но постоянно дразнит нас новыми слухами. Согласно Appuals , смартфоны будут анонсированы уже 31 января.

Кроме того, на странице события, созданной Realme на своем индийском вебсайте, написано: "Увидимся на XX января 2024 года", что свидетельствует о том, что серия Realme 12 Pro может быть запущена позже этого месяца.

Несколько дней назад компания Realme провела превью для СМИ, чтобы подробно рассказать о технологии перископной камеры, которая будет использоваться в серии Realme 12 Pro.

Серия Realme 12 Pro, вероятно, будет включать Realme 12 Pro и Realme 12 Pro+. В основной камере будет использоваться сенсор Sony IMX890 из OIS для основной камеры с эквивалентным фокусным расстоянием 24 мм. Перископная камера будет использовать сенсор OV64B.

Также стало известно, что Realme 12 Pro+ будет иметь 64-мегапиксельную перископическую телеобъективную камеру OV64B, предлагающую 3-кратный оптический зум, 6-кратный зум без потерь и 120-кратный цифровой зум. Realme заявляет, что реализация перископной камеры в серии Realme 12 Pro такая же, как и во флагманском GT5 Pro. Бренд также сообщил, что в линейке будет 3-кратный портретный режим с фокусным расстоянием 71 мм, а телеобъектив обеспечивает до 120-кратного цифрового зума.

Обе модели имеют 8-мегапиксельный сверхширокоугольный объектив. Модель Pro может быть оборудована 32-мегапиксельной телефотокамерой Sony IMX709 с 2-кратным оптическим зумом.

Для селфи Realme 12 Pro и Pro+ могут иметь 16-мегапиксельную и 32-мегапиксельную фронтальную камеру соответственно. Кроме того, сообщается, что оба устройства работают на чипсетах Snapdragon 6 Gen 1 и Snapdragon 7s Gen 2.

Согласно сообщению Appuals, Realme 12 Pro будет доступен в следующих конфигурациях:

8 ГБ оперативной памяти + 128 ГБ памяти

8 ГБ оперативной памяти + 256 ГБ памяти

12 ГБ оперативной памяти + 256 ГБ памяти

Он будет доступен в таких оттенках как Submarine Blue и Navigator Beige.

Realme 12 Pro+ 5G будет доступен в двух вариантах:

8 ГБ оперативной памяти + 128 ГБ памяти

8 ГБ оперативной памяти + 256 ГБ памяти

Он будет доступен в трех цветовых вариантах, таких как Submarine Blue, Navigator Beige и Explorer Red. К сожалению, в отчете ничего не сказано о цене серии Realme 12 Pro.

Yanko Design опубликовал несколько изображений синего и бежевого вариантов Realme 12 Pro+.

Мы с нетерпением ждем новинок, ведь в прошлом году Realme 11 Pro и Realme 11 Pro+ показали отличные продажи и незаурядную популярность из-за своего уникального дизайнерского стиля и хороших характеристик.