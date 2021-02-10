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Привет, друзья! Сегодня к нам подъехали горячие новинки от бренда realme из среднебюджетного ценового сегмента – ﻿realme 11 Pro и его старший брат 11 Pro Plus. Именно средний класс пользуется огромной популярностью, ведь за такие устройства не нужно отдавать кучу денег.

Сегодня основное внимание уделим смартфону realme 11 Pro+: он не сильно отличается от упрощенной версии. Но и о младшей модели не забудем. Давайте прямо сейчас выясним, смогут ли новые субфлагманы от realme составить достойную конкуренцию Redmi Note 12 Pro и Pro+.

Обзор Realme 11 Pro+ (11 Pro) – новые короли среднего класса

Технические характеристики

Комплектация

Внешний вид, материалы корпуса, габариты

Дисплей

Мощность

Операционная система и работа интерфейса

Камеры и качество фото и видео

Коммуникации и звук

Автономность

Цена и выводы

Видеообзор

Технические характеристики

Параметр: Realme 11 Pro Realme 11 Pro+ Диагональ экрана: 6.7″ Матрица: AMOLED Разрешение экрана: 1080x2412 пикселей Другие параметры дисплея: Частота обновления – 120 Гц, плотность пикселей – 394 ppi, распознавание 1 миллиарда цветов, поддержка HDR10+ Размеры: 161.6×73.9×8.2 мм при весе 183 г. Материалы корпуса: Пластиковые грани, задняя панель из пластика или экокожи Цвета: Черный, зеленый и бежевый Процессор: MediaTek Dimensity 7050 Количество ядер: Два ядра с тактовой частотой 2.6 ГГц и 6 ядер с тактовой частотой 2.0 ГГц Варианты памяти: 8/128, 8/256 и 12/256 ГБ 12/256, 16/256 ГБ Операционная система: Android 13 с оболочкой Realme UI 4.0 Основная камера: Главный модуль: разрешение 108 Мп, размер матрицы 1/1.4" Дополнительно: разрешение 2 Мп, диафрагма f/2.4 Запись видео в максимальном качестве 4K@30fps Главный модуль: разрешение 200 Мп, диафрагма f/1.8, сенсор 24mm, размер матрицы 1/1.4", размер пикселя 0.56µm, PDAF (фазовый автофокус), OIS (оптическая стабилизация); Сверхшироугольный модуль: разрешение 8 Мп, диафрагма f/2.2, сенсор 16mm, угол обзора 112˚ Макрообъектив: разрешение 2 Мп, диафрагма f/2.4 Запись видео в максимальном качестве 4K@30fps Фронтальная камера: Разрешение 16 Мп, диафрагма f/2.5, сенсор 25mm Коммуникационные технологии: Bluetooth 5.2, Wi-Fi 6, NFC, навигационные службы GPS, GALILEO, BDS, QZSS, GLONASS Звук: Стерео Аккумулятор: 5000 мАч Быстрая зарядка: 67 Вт 80 Вт или 100 Вт (в зависимости от региона) Цена: Около 16-17 тыс. грн. Около 13-14 тыс. грн.

Вот такой набор технических параметров выходит. На первый взгляд, все отлично. Здесь и качественный AMOLED-дисплей с высокой частотой обновления, и неплохой процессор MediaTek Dimensity 7050, а также основная камера на 200 Мп в старшей версии. Да-да, модуль с таким разрешением также установлен в Redmi Note 12 Pro+ , поэтому сразу можно понять, что эти смартфоны будут ожесточенными соперниками в битве за внимание пользователя.

Но, невзирая на то, что характеристики интересные, все это мы уже видели в других смартфонах. Есть ли какие-то особенности у realme 11 Pro и Pro+, или это очередные посредственные телефоны среднего класса, которых сейчас множество на технологическом рынке? Продолжайте читать обзор рилми 11 Про и Про Плюс, чтобы узнать ответ на этот вопрос.

Рекомендуем добавить модели realme 11 Pro+ и realme 11 Pro для сравнения в e-каталоге. Таким образом, вам будет удобно сравнивать эти смартфоны, пока читаете статью.

Комплектация

Начинаем с комплектации realme 11 Pro (Pro Plus). И, как можно заранее догадаться, в ней ничего нового и интересного. Смартфоны приходят вместе с USB кабелем, скрепкой для открытия SIM-лотка, документацией и огромным блоком питания. Ах да, еще в комплекте есть прозрачный силиконовый чехол сомнительного качества.

Это стандартный комплект поставки, так что и комментировать нечего. Отдельно стоит отметить, что в случае покупки китайской версии вы получите, соответственно, и такой же адаптер, который не подходит под наши розетки. Потому придется докупать евро переходник. К небольшому плюсу принадлежит наклеенная на экран защитная пленка. И да, внутри коробки отсутствует неприятный запах, часто встречающийся в китайских девайсах.

Со скучной комплектацией realme 11 Pro и Pro+ разобрались. Теперь давайте переходить к более интересным моментам.

Внешний вид, материалы корпуса, габариты

После распаковки рилми 11 Про и Про Плюс первое, что бросается в глаза – их необычный дизайн. Наверное, вы помните, как где-то полгода назад мы возмущались, что все среднебюджетные смартфоны сделаны как под копирку. Это тонкие телефоны с плоским экраном, маленькими рамками и аккуратным блоком камер. Выглядели они стильно, но скучно. И вот realme решили поправить этот момент и поэкспериментировать с внешним видом своих новинок.

На задней панели realme 11 Pro+ прямо по центру расположена большая круглая камера. Задняя крышка идет с кожаным покрытием, а прямо по центру корпуса проходит блестящая полоска, по текстуре напоминающая застежку-молнию. Как вы уже поняли, младшая версия ничем не отличается в плане дизайна.

Вот точно китайцы постарались над оригинальностью внешнего облика realme 11 Pro и Pro Plus. Над версией с кожей работал известный дизайнер, ранее сотрудничавший с самыми большими люксовыми домами моды. Только выглядит такое решение специфически. Да, это красиво, с нотками шика и люкса, но далеко не всем пользователям нравятся такие яркие дизайны.

Круглые камеры сейчас встречаются у большинства топовых китайских флагманов. Поэтому такое решение в случае с realme 11 Pro+ – просто закос под крутые флагманы, и модуль с разрешением 200 Мп здесь ни при чем. Поскольку в Redmi Note 12 Pro+ установлена камера с аналогичным разрешением, но там блок камер небольшой и аккуратный.

У realme 11 Pro блок камер, если присмотреться, немного отличается от старшего брата. В нем размещены не три модуля, а всего два. Сверхширокоугольный сенсор отсутствует. В конце концов, должны же между ними быть какие-то отличия. Но о камерах поговорим чуть позже.

Еще хочется отметить закругленные грани экрана. Это снова попытка сделать внешний вид телефонов более дорогим.

И, знаете, бренду это удалось: realme 11 Pro и Pro Plus в варианте с кожей выглядят премиально и люксово, если не обращать внимание на пластиковый каркас.

В остальном же вид новинок realme не отличается от других субфлагманов. Это довольно большие и тяжелые смартфоны: размеры составляют 161.6×73.9×8.2 мм при весе 183 грамма. Карта памяти не поддерживается, аудиоджек тоже отсутствует, что вполне ожидаемо. Можно установить две nano-SIM.

Сканер отпечатков пальцев расположен под экраном: срабатывает быстро и четко.

Если говорить о младшей версии, то здесь можно заметить значительное улучшение по сравнению с предшественником. Ведь realme 10 Pro имел плоский дисплей, да еще IPS-матрицу, а сканер отпечатков размещался в кнопке питания.

Подводить итоги по дизайну realme 11 Pro и Pro+ достаточно сложно. У всех пользователей разные предпочтения, и кому-то такое решение понравится, а кому-то нет. То, что дизайн очень специфический, отрицать нельзя. На мой взгляд, лучше бы бренд не проводил таких смелых экспериментов и выпустил бы стильные и минималистичные смартфоны без замысловатости.

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Дисплей

Плавно перемещаемся к экрану 11 Про и Про Плюс. И здесь, к счастью, обошлось без сюрпризов. Это отличный AMOLED-дисплей с разрешением 1080 на 2412 пикселей и частотой обновления 120 Гц. Аналогичное решение мы уже видели в предыдущей модели realme 10 Pro+ . Как уже отмечалось выше, грани экрана закруглены, но случайных нажатий нет.

Очень радуют показатели ШИМа. Уровень вредного излучения минимален. При определенных процентах яркости ШИМ не больше, чем на IPS-экранах. Для многих это действительно важно.

Еще в настройках можно отрегулировать множество функций, отвечающих за цветовую схему и другие параметры экрана. Есть где разгуляться.

К яркости и цветопередачи экрана realme 11 Pro и Pro+ нет никаких вопросов. Но, если сравнивать с Redmi Note 12 Pro+, то у него максимальная яркость выше. Ощущается ли это при повседневном использовании – нет. Что на Редми, что на рилми вы не заметите проблем с яркостью даже в солнечный день.

Конечно, присутствует функция Always on Display. Все работает как положено. Есть режим по расписанию, на весь день или когда вы берете смартфон в руки.

Экран новинок realme правда заслуживает похвалы. Да, в случае с Pro Plus-версией особого апгрейда нет, но это потому, что у предшественника и так все было замечательно. Зато дисплей realme 11 Pro существенно прокачался по сравнению с 10 Pro. Если ищете смартфон с качественным AMOLED-экраном и с низким уровнем ШИМа – realme 11 Pro+ или 11 Pro как раз являются подходящими вариантами.

Мощность

Следующий немаловажный момент – это производительность одиннадцатой линейки realme. И здесь тоже особые нововведения отсутствуют. Смартфоны стали владельцами нового процессора MediaTek Dimensity 7050, являющегося клоном Dimensity 1080. Именно такой чип мы видели в предыдущем realme 10 Pro Plus.

Это по-прежнему процессор среднего уровня, прекрасно справляющийся с повседневными задачами, но в требовательных игрушках на ультравысоких настройках возможны небольшие проблемы. К примеру, в Genshin Impact получаем всего 30-35 fps.

Тот же Redmi Note 12 Pro+ лучше оптимизирован под игры. Однако рилми, в отличие от Редми, совершенно не греется во время игр. Корпус остается едва теплым даже после часа игры.

Уровень троттлинга вполне умеренный. С тестом вы можете ознакомиться на картинке ниже.

Да, хотелось бы видеть в realme 11 Pro+ более мощное железо, но мы все понимаем, что бренд не будет создавать внутреннюю конкуренцию. Хотите телефон с топовым процессором – тогда покупайте, например, realme GT Neo 5.

Но ведь в субфлагманском сегменте есть модели с более мощной начинкой – скажете вы. И будете правы. Так что в плане железа ни хвалить, ни ругать realme 11 Pro+ не приходится. Это такой «середнячок», которого будет достаточно для повседневных задач, но выше головы он не прыгнет.

А вот для младшей версии процессор MediaTek Dimensity 7050 – это вполне достойный вариант. Напомним, что предшественник оснащался менее производительным Qualcomm Snapdragon 695 5G. Кстати, приобрести realme 11 Pro можно в трех версиях: 8/128, 8/256 и 12/256 ГБ. Учитывая отсутствие поддержки SD-карты, рекомендуем без колебаний покупать модификацию на 256 ГБ.

Операционная система и работа интерфейса

Следует сказать несколько слов и об интерфейсе. Realme 11 Pro и Pro Plus функционируют под управлением Android 13 с фирменной оболочкой realme UI 4.0. И тут даже при желании не к чему придраться. Все работает плавно и без подрывов, и при этом быстро. Если сравнивать с последними Samsung А54 и А34, то там работа интерфейса более медленная.

Вы можете рассчитывать на два года поддержки от производителя. Это немного, особенно по сравнению с Samsung и Pixel, но именно такой срок обновления у большинства китайских смартфонов. Будущую систему Android 15 смартфоны точно получат.

Камеры и качество фото и видео

Приближаемся к самому интересному – камерам realme 11 Pro и Pro+. Начнем со старшей версии. Увидев такую огромную шайбу на корпусе, многие пользователи, наверное, заинтересуются основной камерой смартфона. Телефон получил три модуля – главный 200-мегапиксельный, ультраширокоугольный на 8 Мп и 2-мегапиксельный датчик глубины для галочки.

Больше всего в глаза бросается именно основной сенсор с разрешением 200 Мп. Давайте проверим, как он отрабатывает себя. Для удобства сравним камеру realme 11 Pro Plus с камерой Samsung Galaxy A54. Напомним, что Samsung делает крутые фотки, и он один из лучших смартфонов в плане камер в своем ценовом сегменте.

При дневном освещении и в легких условиях realme полностью оправдывает свои 200 Мп. Детализация потрясающая, гораздо лучше, чем у Самсунга.

Но в более сложных условиях ситуация немного ухудшается, поскольку при разрешении 200 Мп режим HDR не работает.

В автоматическом режиме с бинингом пикселей рилми показывает результат лучше, если говорить о детализации. Но чисто зрительно снимки более приятны на Samsung, за счет правильной цветопередачи и работы с тенями. Впрочем, два телефона ведут себя отлично, а все остальное – это уже дело вкуса.

В ночной съемке realme 11 Pro+ снова выигрывает. Камера правильно работает с тенями, да и детализация повыше. Но фото получаются слишком теплые. На Samsung они более холодные, из-за чего выглядят естественно.

Также камера 11 Про Плюс не нуждается в оптическом зуме. Благодаря разрешению 200 Мп и, соответственно, высокой детализации вы можете просто увеличить фото во много раз без потери качества. Бонусом идет режим ZOOM, который посредством встроенных алгоритмов приближает определенный участок изображения. Работает довольно неплохо.

Портретные фото тоже достойные, с правильным размытием заднего фона и естественным тоном кожи.

А вот на сверхширокоугольном объективе в realme 11 Pro+ сэкономили. Он явно проигрывает Galaxy A54. Угол обзора небольшой, да и по другим параметрам снимки получаются среднего качества.

Realme 11 Pro Plus умеет записывать видео в максимальном разрешении 4K с 30 кадрами в секунду. Но в таком случае стабилизация практически не видна. Для ощутимого результата следует включать специальный режим «Супер стабилизация», вот только тогда разрешение падает до FHD. Звук пишет нормально, качество неплохое.

Фронтальная 16-мегапиксельная камера чудес тоже не делает. Получаем просто неплохие селфи, которые вполне подойдут для социальных сетей. Но Samsung справляется с этой задачей лучше. Да и видео на фронталку он записывает в 4K, а в рилми – только в FHD.

Подводя итоги, можно сказать, что основная камера realme 11 Pro+ правда получилась крутой. Изображения могут похвастаться высокой детализацией, и даже в тяжелых условиях результаты радуют. Новинку от realme можно считать одной из самых лучших среди камерофонов среднего класса.

А как обстоят дела у realme 11 Pro? Вполне ожидаемо, что эта модель фотографирует немного хуже своего старшего брата. Основная разница заключается в детализации фотоснимков. Рилми 11 Про получил главный модуль на 108 Мп, поэтому логично, что он проигрывает 200-мегапиксельному сенсору в 11 Про Плюс. Но большой пропасти между этими смартфонами нет. Это примерно одинаковый уровень, и он достаточно хорош для среднего класса.

Как мы уже говорили, рилми 11 Про обошелся без сверхширокоугольного сенсора, чтобы хоть как-то отличаться от версии Pro Plus. Поэтому комментировать здесь нечего. Вместо этого рассмотрим переднюю камеру на 16 Мп. Она просто неплохая, ничего особенного в ней нет. Такой себе средний уровень.

С записью видео на realme 11 Pro что-то пошло не так. Вы можете записывать ролики в 4K, но стабилизация совсем не видна. И это при том, что смартфон получил оптический стаб. Чтобы добиться этой стабилизации, необходимо включать специальный режим. И тогда качество видео сильно падает: есть шумы, артефакты и хроматические аберрации. Звук пишет тоже плохо. Realme 11 Pro+ в этом плане ведет себя гораздо лучше.

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Коммуникации и звук

Здесь нас больше всего интересуют две вещи – вибромотор и звук. И с тем, и с другим у realme 11 Pro+ нет никаких проблем. Вибромотор линейный, с очень приятным и четким виброотликом – не хуже, чем у топовых флагманов.

Но это не касается обычной модели Pro. Там вибромотор откровенно никакой. Если вам важно качество вибрации, 11 Про сильно разочарует.

Стереозвук порадовал. Он громкий, качественный, с ощутимыми басами. Особенно апгрейд чувствуется в realme 11 Pro – предыдущая версия не имела двух полноценных мультимедийных динамика. А на realme 10 Pro+ все было и так неплохо.

Автономность

Приближаемся к финалу обзора рилми 11 Про и Про Плюс, и самое время рассказать об автономности. С этим у новинок все отлично. Емкость батареи у двух смартфонов составляет 5000 мАч, зато отличается мощность зарядки. У realme 11 Pro+ это 100 или 80 Вт, а у realme 11 Pro – 67 Вт.

В нашем фирменном тесте автономности realme 11 Pro+ продержался 9 часов 44 минуты, а его младший брат – 10 часов 12 минут. На практике разницы между этими смартфонами почти нет. Просто 11 Pro+ чуть быстрее разряжается при фото- и видеосъемке, а также из-за включенной вибрации. В общей сложности можно рассчитывать на 7 часов работы экрана. Это уже стандартные показатели, к которым привыкли все пользователи.

Цена и выводы

В Украине, конечно, стоимость пока не объявлена, но, вероятнее всего, это будет примерно 16-17 тысяч грн за Pro+ и 13-14 тысяч за обычную Прошку. Достойны ли новинки вашего внимания? Пожалуй, да. Realme 11 Pro+ может похвастаться интересным (хотя и специфическим) дизайном, отличным экраном, крутой камерой, продолжительным временем автономной работы. Это, безусловно, хороший телефон, но не самый лучший. Подписуйтесь на наш канал Andro Price Ukraine, чтобы﻿ быть в курсе низких цен на смартфоны в Украине и﻿﻿ Andro Price Aliexpress, чтобы быть в курсе низких цен на Aliexpress﻿﻿.﻿

Предыдущая модель realme 10 Pro+ особенно не отличается от новой версии. Да, небольшие улучшения есть, но в целом они несущественны. Взять, например, даже камеру: 10 Про Плюс создает вполне достойные снимки в повседневном использовании. Мало кто реально будет пользоваться 200-мегапиксельным сенсором в realme 11 Pro Plus.

Крутой дизайн? Это также спорный вариант, ведь такой внешний вид смартфона на любителя. Многие предпочтут уже понятную классику. По другим параметрам разницы вообще нет: почти одинаковая производительность, экран, звук, вибромотор, аккумулятор.

И, если говорить честно, в среднем классе есть множество моделей, которые сильнее realme 11 Pro+. Это OnePlus Ace, Ace Pro, Ace 2. А если рассматривать телефоны из ассортимента realme, то там особенно крутые GT Neo 2 Pro и GT Neo 3. Выбор субфлагманов большой, и необязательно останавливаться на realme 11 Pro+.

Что касается realme 11 Pro, то здесь уже заметны большие улучшения по сравнению с предшественником. По сути, мы получаем те же характеристики, что и у Про Плюс. Единственные отличия – это камера и качество вибромотора. Да и камеры похожи друг на друга. Выходит, что разница только в... вибромоторе. Стоит ли ради этого переплачивать несколько тысяч гривен? Однозначно нет. Поэтому рекомендуем приобрести именно обычную Pro-версию. За свои деньги это отличный вариант.

А что вы думаете по поводу новинок realme 11 Pro и Pro Plus? Ждем ваше мнение в комментариях.

Плюсы:

яркий и качественный AMOLED экран;

частота обновления дисплея – 120 Гц;

низкий уровень ШИМа;

крутой фирменный интерфейс realme UI 4.0;

отсутствие нагрева во время игр;

отличная основная камера;

приятный линейный вибромотор в realme 11 Pro+;

громкий и качественный стереозвук;

длительное время автономной работы;

быстрая зарядка с мощностью 67 Вт у Pro-версии и 100 Вт у Pro Plus.

Минусы:

нет стабилизации при записи видео в 4K;

посредственная сверхширокоугольная и фронтальная камера в 11 Про+;

отсутствие ультраширика в младшей модели;

плохой вибромотор в realme 11 Pro;

не поддерживается карта SD;

не самое лучшее железо.

Видеообзор