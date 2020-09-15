Realme 6s, Realme C11 и наушники Oppo Enco W51 предлагают по сниженной цене

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Распродажи и скидки давно уже стали привычным явлением в современном обществе. Есть солидная армия потребителей, которые не готовы что-либо приобретать, если не наступило время акций и скидок. Это действенный инструмент обратить случайных посетителей в реальных покупателей, а заодно и заполучить лояльных потребителей, которые будут чаще заглядывать на просторы магазина в поисках выгодных предложений.

Но любые скидки требуют аккуратного и вдумчивого обращения, а также не менее важно знать, что какой-то из продавцов устроил акцию и раздает скидки. Вот тут на помощь придет Telegram-канал Andro price, где в одном месте аккумулируются самые выгодные предложения каждого дня. Мы ищем и находим для вас скидки, позволяющие совершать покупки выгодно и с экономией для бюджета. Получайте очередную порцию интересных ценовых предложений, актуальных на сегодняшний день.

Realme 6s





Характеристики: Helio G90T, Android 10.0, 6.5" 90 Гц, 4300 мАч, NFC, быстрая зарядка 30 Вт, 6/128 Гб

Цена: $178,99 - https://lite.bz/MaN5v

Купон магазина $1.0

Realme C11





Характеристики: Helio G35, дисплей 6.5", Android 10, 5000мАч, 2/32 Гб

Предложение для РФ

Цена: $93.03 - https://lite.al/NcQiOm

Купон продавца $2.58 + промокод "RM500"

Беспроводные наушники с шумодавом OPPO TWS





Характеристики: Enco W51, ANC, динамик 7.0mm, Bluetooth 5.0, аккум. кейса 480 мАч, IP54

Цена: RU $57,99/UA $59,57 - https://lite.bz/qByVi

Промокод "W00051"