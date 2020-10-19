Realme 7, Realme C3 и беспроводная зарядка BlitzWolf можно купить дешевле

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Скидки на Realme 7, Realme C3 и беспроводную зарядку BlitzWolf

Курс отечественной валюты к доллару не добавляет оптимизма. Но это не повод отказываться от покупок. Чтобы свести траты до минимально возможных и компенсировать потери от колебаний курса валют, стоит отдавать предпочтение покупкам по скидкам и с использованием скидочных купонов. А чтобы всегда быть в курсе самых интересных предложений и акций от интернет-магазинов, стоит подписаться на Telegram­-канал Andro price. И вы на постоянной основе будете получать рассылку предложений от продавцов, позволяющих немного сэкономить и совершить покупку выгодно. Ниже — актуальные акции сегодняшнего дня.

Realme 7

Характеристики: Helio G95, Android 10.0, дисплей 6.5" 90 Гц, 5000 мАч, NFC, 6/64 Гб

Цена: RU $183,75/UA $185,61 - https://lite.al/qPlml

Купон магазина $1

Realme C3

Характеристики: Helio G70, 6.52"IPS, 5000мАч, NFC, 3/64 Гб

Предложение для РФ

Цена: $107,21 - https://lite.bz/G8TGZ

Скидка магазина $6.25 + промокод "SSAN800"

Беспроводное зарядное устройство для авто + держатель смартфона BlitzWolf

Характеристики: BW-CW1, 10W/7.5W/5W

Цена: $6,99 (+ доставка) - https://lite.al/9-p1S0

Промокод "BG10BWCW1CN"