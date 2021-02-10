realme 9 4G - недорогой смартфон с новой камерой 108 Мп от Samsung

745

Новинка Realme 9 4G уже на подходе



Мы уже видели смартфон Realme 9 с поддержкой 5G. Упоминание об Realme 9 4G было обнаружено на официальном сайте компании, это значит смартфон уже на подходе.Согласно инсайдам, Realme 9 4G получит минимум 6/8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ постоянной памяти.







Ёмкость аккумулятора составит 5000 мАч, приятным бонусом будет быстрая 33-ваттная зарядка.Самая интересная часть смартфона - основная камера на 108-мегапикселей, то есть по количеству мегапикселей это будет самая большая камера среди смартфонов Realme 9. В Realme 8 Pro прошлого года, также стоял 108-мегапикселей сенсор HM2, в Realme 9 4G поставили новый HM6.Пока не ясно какой процессор получит новый Realme. Это может быть Snapdragon 680, MediaTek Helio G96 или ещё какая-то популярная SoC в этом сегменте. Но известно точно, что смартфон должен быть интересен для нашего рынка.﻿







Подписывайтесь на Andro News в Telegram и YouTube-канал﻿.﻿﻿