Realme 9 Pro и Realme 9 Pro+: раскрыты подробности и цены

2776

Realme 9 Pro и Realme 9 Pro обещают быть сбалансированными смартфонами

Realme стала «новой Xiaomi», которая серьезно «раскочегарилась» за последний год. Она стремится отхватить свой кусок лояльной аудитории на фоне того, что Xiaomi устремилась наращивать цены. Компания готовит к выходу серию Realme 9, которая обещает стать хитом продаж.

Первенец Realme 9i уже дебютировал, а в феврале к нему должны присоединиться и другие модели линейки. Одним из продвинутых устройств серии должен стать Realme 9 Pro, характеристики которого просочились в сеть. Сообщается, что на передней панели установят AMOLED-экран диагональю 6,67 дюйма разрешением FullHD+ с частотой обновления 90 Гц. Пиковая яркость дисплея составит 1000 нит и защищает его стекло Gorilla Glass 5.

В качестве аппаратной платформы Realme 9 Pro получит чипсет Snapdragon 695, предложат 6/8 Гб оперативной памяти и 128 Гб постоянной, а также операционную систему Android 12. Емкость аккумулятора составит 5000 мАч и обещают быструю зарядку на 33 Вт. Смартфон получит фронтальный модуль на 16-мегапикселей и тройную тыльную камеру 64 Мп + 8 Мп (ультраширик) + 2 Мп (макросъемка). Указано, что ценник на смартфон может составить $244 и скорее всего речь идет о базовой версии.

Должна компания представить Realme 9 Pro +, который может отличаться от «обычной прошки» основной камерой. На смену сенсору на 64 Мп предложат датчик разрешением 108-мегапикселей. Оценить смартфон должны в $271.

﻿Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube-канал.﻿﻿﻿

Источник: twitter