Realme 9 Pro получит облик Realme GT Neo 2

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Кастомный датчик от Sony и дизайн от старшего собрата

Эта неделя началась с премьеры Realme 9i, который открыл череду анонсов новой серии Realme 9. В следующем месяце к нему должны присоединиться старшие собратья, среди которых будет Realme 9 Pro. Благодаря известному инсайдеру @OnLeaks мы можем увидеть то, какой дизайн производитель приготовил для смартфона.

Эскизы смартфона показали нам, что вся линейка должна быть создана в едином дизайн-коде. Realme 9 Pro практически идентичен внешне Realme 9i с тем лишь отличием, что изменилось месторасположение LED‑вспышки в основной камере: теперь она располагается в правом нижнем углу площадки. Источник указывает на то, что тыльная камера получит кастомный сенсор от Sony.

Лицевая панель без открытий: тонкие рамки по периметру и круглый вырез под фронтальный объектив в верхнем левом углу. Матрица AMOLED диагональю 6,43 дюйма и можно не сомневаться, что ее разрешение составит FullHD+ и частота обновления 90 Гц. На левой грани предложили качельку регулировки громкости.

По слухам, Realme 9 Pro должен получить платформу Snapdragon 695, батарею на 5000 мАч с быстрой 33-ваттной зарядкой, 6/8 Гб оперативки и операционную систему Android 12 с оболочкой Realme UI. Для селфи предложат датчик на 16-мегапикселей и набор модулей в основной камере будет включать 64 Мп + 8 Мп + 2 Мп. Уже и ориентировочную стоимость Realme 9 Pro назвали — $244.

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Источник: smartprix﻿