Realme 9 Pro предложит баланс цены и характеристик, но не везде

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В Индии Realme 9 Pro будет стоить адекватных денег

Были ожидания, что серия Realme 9 дебютирует под занавес 2021 года, но компания решила иначе и анонс перенесли на 2022 год. Первенец линейки Realme 9i уже доступен во Вьетнаме и Индии, теперь компания готовится представить в феврале Realme 9 Pro и Realme 9. «Прошка» уже не раз была объектом слухов и утечек, где наиболее интересным моментом была цена на нее.

Так, буквально неделю назад появился прогноз, что до рынка Европы Realme 9 Pro доберется в двух модификациях с 6/128 Гб и 8/128 Гб памяти по цене 426 и 472 евро соответственно. И вот сегодня появилась информация, сколько же за смартфон могут запросить в Индии. В этой стране Realme 9 Pro будет доступен в таких же конфигурациях памяти, но вот стоимость будет вдвое ниже. Так, за версию с 6/128 Гб могут запросить $242, а модификация с 8/128 Гб обойдется в $269.

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Известно, что Realme 9 Pro оснастили 6,6-дюймовым AMOLED-экраном разрешением 2400х1080 пикселей, с частотой обновления 120 Гц и HDR10, чипсетом Snapdragon 695 с тактовой частотой 2,2 ГГц, аккумулятором емкостью 5000 мАч с быстрой 33-ваттной зарядкой.

Оперативная память стандарта LPDRR4x, а постоянная UFS 2.1. Предложат порт USB Type-C, 3,5 мм разъем для наушников, NFC, Bluetooth 5.0 и функцию виртуального расширения оперативки до 5 Гб. Разрешение фронтальной камеры Realme 9 Pro составит 16 Мп со светосилой f/2.5 и на тыльной сторону установили набор из трех сенсоров: 64 Мп (f/1.8) + 8 Мп (ширик, угол обзора 119 градусов, f/2.3) + 2 Мп (макросъемка, f/2.4).

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Источник: passionategeekz