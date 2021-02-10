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Realme GT Neo 3: характеристики будущего хита

19.01.2022 410 0

Все предсказуемо и сбалансированно

Realme относится к числу самых продуктивных производителей. Компания вошла во вкус и активно наращивает свое присутствие на рынке смартфонов. Начало нынешнего года компания начала бодро, выпустив серию Redmi GT 2. В планах выпуск линейки Realme 9, а также преемника популярного Realme GT Neo 2.

 

Мы уже рассказывали о том, что realme GT Neo 3 в числе претендентов на право первым предложить чип Dimensity 8000. Сегодня один из китайских инсайдеров подтвердил присутствие этого процессора в новинке. А еще он раскрыл и другие подробности о смартфоне.

 

Realme GT Neo 3: характеристики будущего хита – фото 1

 

Так, по его информации Realme GT Neo 3 предложит аккумулятор емкостью 5000 мАч с быстрой 65-ваттной зарядкой, 8/12 Гб оперативной памяти LPDDR4x, 128/256 Гб постоянной UFS 3.1 и 120-герцовый AMOLED‑дисплей Е4 от Samsung диагональю 6,62 дюйма.

 

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Основная камера получит набор из трех датчиков, где в качестве главного выступит модуль Sony IMX766 на 50-мегапикселей. Ассистировать же ему должны широкоугольный сенсор Samsung JN1 на 50 Мп и 2 Мп датчик для макросъемки. Когда стоит ждать Realme GT Neo 3, информации нет.

 

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Источник: weibo

Realme GT Neo 3
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 19.01.2022

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Realme GT Neo 3: характеристики будущего хита