Realme 9i становится королем в своей ценовой категории – суперскидка обвалила его цену до 4 338

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Шикарный аппарат для бабушек

Тот самый случай, когда прошлогодние смартфоны из высшего ценового сегмента падают в цене и начинают конкурировать с новыми смартфонами класса ниже, именно такая участь постигла этого героя – Realme 9i.









Смартфон предлагает процессор Snapdragon 680, который является мощнее всех конкурентов в этом ценовом сегменте: конкуренты в этом сегменте все еще предлагают от Hellio G35 до Hellio G88, из-за чего конкуренты работают по меньшей мере медленнее на 30%, да еще и обеспечивающие техпроцесс 6 Нм высокая энергоэффективность, когда у конкурентов 12.



Этот смартфон можно смело относить к категории автономной бюджетки с большим экраном: 6.6' IPS не разочарует, так еще и 90 Гц сделают картинку на экране более плавной. Правда, не во всех приложениях, однако там где мощность позволяет - картинка будет гораздо плавнее 60 Гц экрана конкурентов.









На камеру можете рассчитывать днем, но она здесь просто ок. Ночью – лучше о ней забудьте. Однако это особенность всех смартфонов за такой прайс: здесь стоит 50 Мп сенсор JN1, имеющий размер 1.2/76, чего не хватает при плохом освещении. Сверхшироугольника – нет. Но есть макро и датчик глубины для портретного режима. Фронталка на 16 Мп, ее возможности тоже можно сопоставить с ценовым сегментом на уровне конкурентов.









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