Realme C12 будет выносливым мобильником

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В июле на рынок вышел Realme C11 и у пользователей появилась возможность за сумму около $100 приобрести вполне приличный бюджетник с долгим временем автономной работы. Новинка пользуется спросом, и компания рапортует о том, что первая партия устройств в количестве 150 тысяч разлетелась за пару минут.

Теперь же суббренд Oppo готовится представить еще одну модель с емким аккумулятором. Предполагается, что именовать ее будут Realme C12 и ее преимуществом станет наличие батарейки емкостью 6000 мАч. Правда, рассчитывать на быструю зарядку не стоит, заявлена поддержка 10 Вт подзарядки. Также сообщается, что новинка будет работать под управлением фирменной оболочки Realme UI 1.0 на основе Android 10.

Это все характеристики Realme C12, которые известны на данный момент. С большой долей вероятности можно предположить, что построена новинка будет на чипе от MediaTek и получит дисплей разрешением HD+. Количество датчиков в основной камере может быть два. Ценник на эту модель должен быть в диапазоне $120-150. Анонс новинки может состояться уже в этом месяце.

Источник: gsmarena