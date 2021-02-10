Realme: экосистема в приоритетах, цены поднимать не планируют и складные смартфоны не в этом году

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Глава Realme рассказал о планах на год нынешний

Realme набирает обороты и вес на рынке в 2020 году, поставки ее смартфонов выросли на 65% в сравнении с 2019 годом. И рост происходил на фоне падения рынка из-за пандемии. Особенно охотно устройства компании приобретали в Индии, позволив есть стать компанией номер четыре по итогам прошлого года.

Какие планы у Realme на 2021 год? Стоит ли ждать повышения цен? Об этом и другом журналистам издания Androidauthority удалось разузнать у генерального директора «дочки» Oppo Мадхава Шета.

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Realme взяла на вооружение бизнес-стратегию Xiaomi, начав с демпинга цен. Но, как показывает опыт, рано или поздно заигрывание с потребителями низкими ценниками сходит на нет, и производитель начинает повышать цены на смартфоны, начиная зарабатывать на их продажах. Такой путь прошли Huawei, Xiaomi и OnePlus. А что Realme? Последует их примеру и начнет поднимать цены?

Глава компании уверяет, что не в этом году. В 2021 году Realme не планирует повышать существенно стоимость своих продуктов. Хотя мы и увидим модели с ценником в районе $600-700. Не сложно предположить, что столько должен стоить предстоящий флагман Realme Race Pro, который может предложить Snapdragon 888, 160-герцовый дисплей и зарядку на 125 Вт.

Среди приоритетных задач на 2021 год — популяризация 5G во всех ценовых сегментах. Особую ставку компания делает на рынок Европы, где она планирует продать 10-12 млн трубок. А также она хочет войти в тройку или пятерку крупнейших компаний на многих рынках в мире.

Одна из проблем Realme — дисбаланс в модельном ряду компании из-за большого количества устройств. Он нуждается в систематизации и, возможно, стоит отказаться плодить такой огромный портфель устройств. Но Realme не планирует уменьшать модельный ряд и продолжит выпускать аппараты, охватывая все ценовые сегменты. Глава компании заявил, что они будут предлагать поддержку устройств на протяжении двух лет, а рассылку патчей безопасности — в течение 3-х лет.

Мадхав Шет сообщил, что в этом году они не собираются выпускать смартфоны с подэкранной камерой и со складной конструкцией, а все по причине сырости технологий и непрактичности подобных решений. Зато они планируют и дальше выпускать носимую электронику, неустанно совершенствуя ее.

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Глобальная цель — создать собственную экосистему. Этот шаг отражает амбиции молодой компании и в целом является логичным этапом развития бренда. Недавние аналитические отчеты подтверждают кратный рост доли присутствия смартфонов Realme на разных рынках, однако до лидеров ей ещё далеко. Видимо, этот момент и призвана компенсировать экосистема.

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Источник: androidauthority