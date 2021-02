Инсайд. Realme готовит новые беспроводные наушники с шумоподавлением

437

Realme планирует новые модели безпроводных наушников

Компания Realme недавно пришла на рынок беспроводных наушников. В след за их первой моделью - Realme Buds Air Pro, уже анонсированы Realme Buds Q2 и Buds Air 2.

Стало известно, что в скором будущем нас может ждать анонс еще одной новой модели беспроводных наушников, на этот раз с активной системой шумоподавления (ANC).

Всё дело в утечке одного постера. На нём мы видим коллаборацию с известной группой The Chainsmokers. Музыканты играют на своих инструментах на фоне слогана «Выключи шум, включи Realme» ( Noise off, Realme on).

Если это правда, то вряд ли компания просто так использовала реальную музыкальную группу для «заигрывания» с нами. Скорее речь идёт о прямом тизере на конкретную новинку. Надеемся, что в скором будущем нам ждёт новая модель беспроводных наушников с шумоподавлением. Очень хочется взглянуть на спецификацию и цену новинки.

Напомним, что система активного шумоподавления (ANC) работает благодаря нескольким активным микрофонам, которые считывают окружающие звуки. После этого специальный чип анализирует и подавляет эти звуки, накладывая противофазу аудиосигнала, который определяется как шум. Это простой физический принцип – если наложит на звук (шум) его "перевернутую" версию, то в результате мы получим тишину.

Будем ждать официальной информацию про новые модели наушников от Realme.

