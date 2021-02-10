Realme Narzo 30 Pro засветился на сайте TENAA

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Realme Narzo 30 Pro станет очередным доступным 5G-смартфоном и с Android 11

Realme входит в десятку лучших производителей смартфонов и это тот случай, когда ряд моделей компании «дали прикрутить» Xiaomi на ее территории бюджетных мобильников. В иерархии устройств Realme есть линейка Narzo, в рамках которой выходят доступные смартфоны. В скором времени должна состояться премьера серии Narzo 30, и Pro-версия уже засветилась на сайте TENAA.

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Китайское сертификационное ведомство указывает на то, что смартфон заключен в корпус с габаритами 162,5х74,8х8,8 мм и внутри него скрывается аккумуляторная батарея емкостью 4880 мАч. В активе аппарата операционная система Android 11 и дисплей диагональю 6,5 дюйма. Заявлена поддержка сетей пятого поколения и, скорее всего, обеспечит ее модуль связи, установленный в чипе MediaTek.

Матрица тут IPS и на боковой грани установили сканер отпечатков пальцев. Фронталка одиночная и вписана в круглое отверстие в верхнем левом углу, а на тыльной стороне установили систему из трех датчиков изображения, разрешение которых неизвестно. Ожидается, что главный модуль будет на 64 Мп. Время дебюта Realme Narzo 30 Pro не озвучено. Как и нет ясности, какой будет базовая версия Narzo 30.

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Источник: gsmarena