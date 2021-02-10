Realme Flip, Realme Fold официально анонсирован генеральным директором компании

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Realme﻿ официально заявили, что компания примет участие в гонке за рынок сложных смартфонов

Samsung безоговорочно властвовала на рынке сложных устройств в течение нескольких лет. Однако в этом году анонсы конкурентов происходят с бешеной скоростью и кажется гегемонии Samsung на этом поприще приходит конец. Find N2 Flip от недавно вышедшего на мировой рынок OPPO будущий Moto Razr 2023 будут конкурировать с серией Galaxy Z Flip от Samsung.

Tecno Phantom V Fold, Honor Magic Vs и будущий OnePlus V Fold и Pixel fold разработаны, чтобы конкурировать с серией Galaxy Z Fold. И тут поступает информация, что Realme также вступает в гонки на рынке сложных смартфонов, а мы знаем что эти ребята умеют удивлять.

Как можно увидеть ниже, генеральный директор Realme Мадхав Шет спросил поклонников Realme, хотят ли они Realme Flip или Realme Fold как следующий продукт. Это указывает на то, что компания может планировать выпуск как вертикального, так и горизонтального складывающего устройства.

В ноябре 2022 года вице-президент Realme China Сюй Ци рассказал о будущих планах компании. Он сказал, что компания будет ежегодно выпускать два телефона под брендом GT Neo, два телефона номерной серии и один телефон серии GT. Он также добавил, что компания работает над доступным складным телефоном.

Realme Flip и Realme Fold могут быть не окончательными названиями продуктов, а использованы для понимания концепции их конструкции. Одной из основных причин небольших продаж сложных смартфонов был высокий входной порог цены, но теперь, когда на поле появится команда, имеющая доступ к самым современным технологиям концерна BBK и известная своими способностями выпускать смартфоны с флагманскими характеристиками по цене середняков. Возможно теперь все те, кто хотел попробовать новый формфактор по адекватной цене, получат такую возможность. А мы будем с нетерпением ждать новых подробностей. Пишите в комментариях, сколько вы готовы отдать за складной смартфон?

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Источник: twitter