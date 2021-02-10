Realme готовится к презентации серии 12 Pro 29 января. Камеры круче чем у Samsung Galaxy S24 Ultra!

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Очень стильные смартфоны

Приближается еще одно событие этого месяца – презентация серии Realme 12 Pro 29 января. Мы уже увидели множество фотографий смартфонов и недавно компания обновила свои профили в социальных сетях и официальный вебсайт, опубликовав свежие постеры. Кроме этого, Realme демонстрирует возможности камеры всюду, посягая на сферу камерофонов.

Также нам показали пример работы зума, краткий видеоролик был опубликован на официальном YouTube канале Realme India.

Компания также раскрыла некоторые другие технические характеристики камеры, пытаясь провести сравнение между своим верхним середнячком и только что анонсированной серией Samsung Galaxy S24. Согласно аккаунту компании X, он будет иметь не 100-кратный, а 120-кратный зум, 64-мегапиксельный сенсор для телефотокамеры с размером 1/2" - ровно на 27,62% больше, чем 1/2,52-дюймовый датчик, который используется в Galaxy S24 Ultra от Samsung.

Realme 12 Pro+ будет иметь еще больший сенсор внутри основной камеры. Это тот самый 50 Мп 1/1,56" Sony IMX890 из OIS, который мы видели в прошлогоднем OnePlus 11, Realme GT3, а также в Asus ROG Phone 8 Pro, представленном на выставке CES в начале этого месяца.

IMX890 будет в одном из 12 Pro, вероятно, в Plus-версии. Обычный 12 Pro, скорее всего, получит камеру на 200 Мп, которую мы видели в прошлогоднем Realme 11 Pro+.

Как показано на официальном вебсайте,﻿12 Pro+ будет иметь кремовую версию с золотистыми вставками вокруг островка камеры и корпуса, а также будет "полированный циферблат с солнечными лучами". И да, это впервые компания показала этот цветовой вариант.

Realme 12 Pro и 12 Pro+ становятся достаточно интересными предложениями. Большой вопрос состоит в том, сколько они будут стоить, что в конечном счете решит, смогут ли они повлиять на переполненный средний сегмент.

Источник: Realme