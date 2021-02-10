Realme GT 5 – компания дразнит нас анонсами: дизайн, экран

101

﻿

Подбородок все еще есть





Realme GT 5 появится на китайском рынке 28 августа в 14:00 по китайскому времени. В рамках мероприятия также будут представлены беспроводные наушники Realme Buds Air 5.

Согласно вытекающему изображению экран устройства с отверстием для фронтальной камеры будут окружать ультратонкие рамки. У него не будет бюджетной пластиковой рамки как у большинства субфлагманов, а будет металлический. Didgital Chat Station утверждает, что рамки устройства более узкие по сравнению с, например, OnePlus Ace 2 Pro и Redmi K60 Ultra (иначе Extreme Edition).









Относительно основных характеристик Realme GT 5 будет оснащен процессором Snapdragon 8 Gen 2, а также 24 ГБ оперативной памяти LPDDR5x. Смартфон получит дисплей с диагональю 6,74 дюйма и разрешением 1,5К. Задняя камера будет включать три модуля: 50-мегапиксельная Sony IMX890, 8-мегапиксельный ширик и 2-мегапиксельная затычка, фронталка – 16-мегапиксельная.





Относительно аккумулятора, ожидается, что Realme GT 5 поступит в двух вариантах: с аккумулятором 4600 мАч и 240-ваттной зарядкой и 5200 мАч со 150-ваттной зарядкой. Серия Realme GT5 стартует с главной модели, а Pro-вариант ожидается в конце года.





Также планируется выход Realme Buds Air 5, о чем мы написали в отдельной статье, поэтому рекомендуем пересмотреть.





Источник:gsmarena



