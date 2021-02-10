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Realme GT 5 Pro и Realme GT 5: сразу два флагмана от любимого многими бренда

24.07.2023 113 0

Один год простоя компенсируют двумя крутыми смартфонами

В этом году компания Realme создала определенную путаницу с названиями топовых смартфонов, назвав GT Neo 5 на глобальном рынке GT3. Полноценного флагмана типа GT2 Pro мы так и не увидели, и на этот год линейка осталась немного неполноценной.

 

Но похоже, что компания планирует исправить эту досадную ошибку, правда, произойдет это уже в конце года. Как известно, китайцы плохо относятся к цифре 4 в названиях, потому что она похожа на слух со словом смерть, а название GT3 уже занято. Так что нас ждут две модели под названиями GT5 и GT5 Pro.

 

Realme GT 5 Pro и Realme GT 5: сразу два флагмана от любимого многими бренда – фото 1

GT2 Pro

Старшая должна получить новый чип Snapdragon 8 Gen 3, который анонсируют в октябре и перископический модуль камеры, что сделает его набор камер поистине флагманским. Младший GT5 получит немного более скромный Snapdragon 8 Gen 2, хотя и его мощности сейчас достаточно с головой. А вот достанется ли младшей версии перископная камера неизвестно.

 

Так что всем поклонникам этого бренда под новый год компания сделает неплохой подарок в виде двух флагманских смартфонов, будем ждать.

 

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Источник: weibo

Автор: Олександр Коваленко Дата публикации: 24.07.2023
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Realme GT 5 Pro и Realme GT 5: сразу два флагмана от любимого многими бренда