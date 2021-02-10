Realme GT 5 Pro установил рекорд продаж среди новинок бренда за 2023 год – рецепт успеха найден!

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5 МИНУТ = Рекорд

Новый флагман Realme GT 5 Pro, дебютировавший в Китае 7 декабря, установил впечатляющее достижение во время первого дня продаж. По словам компании, он превзошел показатели перводневных продаж всех остальных новинок Realme за весь 2023 год всего за 5 минут.

Более того - на старте продажи GT 5 Pro разошлись лучше популярной модели Realme GT 2 Pro за первые 3 месяца. Это свидетельствует о заинтересованности аудитории во флагманской новинке.

Напомним, Realme GT 5 Pro оснащен 6,78-дюймовым экраном с частотой 144 Гц, процессором Snapdragon 8 Gen 3, тройной камерой с 3-кратным оптическим зумом, быстрой зарядкой 100 Вт и другими фичами премиум-класса.

В Китае цена на GT 5 Pro начинается с 3399 юаней ($479) за модель 12/256 ГБ. Так что впечатляющие продажи при такой стоимости – очередное свидетельство растущей популярности бренда Realme на родине.

Источник - Realme Weibo