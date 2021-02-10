Якою мовою ви хочете читати наш сайт?
Українською На русском
Где купить дешевле?
RU
UA EN PL ES
  • Andro-news.com
  • Новости
  • Realme GT 5 Pro установил рекорд продаж среди новинок бренда за 2023 год – рецепт успеха найден!

Realme GT 5 Pro установил рекорд продаж среди новинок бренда за 2023 год – рецепт успеха найден!

14.12.2023 142 0

5 МИНУТ = Рекорд

Новый флагман Realme GT 5 Pro, дебютировавший в Китае 7 декабря, установил впечатляющее достижение во время первого дня продаж. По словам компании, он превзошел показатели перводневных продаж всех остальных новинок Realme за весь 2023 год всего за 5 минут.

Realme GT 5 Pro установил рекорд продаж среди новинок бренда за 2023 год – рецепт успеха найден! – фото 1

Более того - на старте продажи GT 5 Pro разошлись лучше популярной модели Realme GT 2 Pro за первые 3 месяца. Это свидетельствует о заинтересованности аудитории во флагманской новинке.

Напомним, Realme GT 5 Pro оснащен 6,78-дюймовым экраном с частотой 144 Гц, процессором Snapdragon 8 Gen 3, тройной камерой с 3-кратным оптическим зумом, быстрой зарядкой 100 Вт и другими фичами премиум-класса.

Realme GT 5 Pro установил рекорд продаж среди новинок бренда за 2023 год – рецепт успеха найден! – фото 2

В Китае цена на GT 5 Pro начинается с 3399 юаней ($479) за модель 12/256 ГБ. Так что впечатляющие продажи при такой стоимости – очередное свидетельство растущей популярности бренда Realme на родине.

Источник - Realme Weibo

Автор: Andrii S. Дата публикации: 14.12.2023
Комментарии
Всего комментариев: 0
Здесь может быть написан ваш комментарий
 
 

telegram__banner.png
Последние ролики на YouTube
Realme GT 5 Pro установил рекорд продаж среди новинок бренда за 2023 год – рецепт успеха найден!