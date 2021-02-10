Realme GT 5G по цене $314 в Черную пятницу на AliExpress

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realme GT 5G интересный для своего сегмента вариант, в котором есть все, чтобы получать удовольствие от ежедневной эксплуатации смартфона и не соглашаться на серьезные компромиссы. Но многих отталкивает стоимость этого смартфона на глобальном рынке. При таком раскладе конкурентов за эти деньги у модели воз и маленькая тележка. Если хотите купить Realme GT выгодно —прикупите его на торговой площадке AliExpress и во время распродажи Черная пятница.

И такая возможность есть. Сейчас Realme GT 5G продают за $313,53 (для России) и $329,90 (Украина) за версию с 8 Гб оперативной памяти и флеш-накопителем на 128 Гб. А для того, чтобы ценник достиг этих отметок, нужно не забыть использовать купон от продавца и промокод, который вы найдете внизу.

Напомним, что Realme GT 5G построен на базе 5-нанометрового Snapdragon 888, предлагает 6,43-дюймовый AMOLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц и частотой опроса сенсорного слоя 360 Гц. Он обладает стереодинамиками, операционной системой Android 11 с оболочкой Realme UI 2.0, экранным сканером отпечатков пальцев, фронталкой на 16-мегапикселей и трио датчиков на задней панели 64 Мп (Sony IMX682, f/1.88) + 8 Мп (широкоугольный) + 2 Мп (макрокамера). Питает аппарат гаджет на 4500 мАч с быстрой 65-ваттной зарядкой.

Realme GT 5G

Цена: RU $313,53/UA $329,90 - https://ali.ski/QlDHCR

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