Realme GT 5G, Redmi 10 и POCO M4 Pro 5G: отличные цены на AliExpress 11.11

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Всего два дня нас отделяют от распродажи 11.11 на AliExpress. Сейчас в активной фазе этап разогрева или подготовки. Это когда продавцы сообщают о том, по каким ценам они планируют продавать товары в период распродажи 11.11, а потребители добавляют в корзину желаемые приобретения, собирают купоны и промокоды.

В одной статье на сайте Andro News мы собрали актуальные промокоды, которые помогут сделать ценник еще ниже, и покупка станет еще более выгодной. Там же вы найдете подборку интересных гаджетов, которые в рамках распродажи 11.11 будут доступны со скидкой. Внимательно изучите список товаров, и вы обязательно найдете что-то для себя. И не забудьте, что перечень устройств постоянно обновляется и в нем появляется все больше предложений.

Сегодня каталог акционных товаров, которые можно будет прикупить на распродаже 11.11, пополнили три смартфона. В число их попал новичок POCO M4 Pro 5G, чья премьера состоялась только сегодня.

realme GT 5G

Характеристики: Snapdragon 888, 8/128 Гб, Super AMOLED 6,43" (2400*1080) 120 Гц, камера 64 Мп, аккум. 4500 мАч, быстрая зарядка 65 Вт, NFC

Цена: RU $402,47/$409,90 - https://ali.ski/yJF9Xe

Промокод "1111BUY"RU/"30250DOUBLE"UA

Redmi 10

Характеристики: Helio G88, 4/64 Гб, 6,50" (1080*2400) 90 Гц, 5000 мАч, камера 50 МП, быстрая зарядка 18 Вт

Цена: RU $133,46/UA $134 - https://ali.ski/xAWVnT

Промокод "1111SHOK"RU/"11NOV015"UA

POCO M4 Pro 5G

Характеристики: Dimensity 810, 4/64 Гб, IPS 6,6" (1080х2400) 90 Гц, 5000 мАч, камера 50 МП, быстрая зарядка 33 Вт, NFC

Цена: 4/64 Гб — $179 - https://ali.ski/nBsKYz

Промокод UA"18150DOUBLE" + дисконт $30 + скидка продавца $15/

RU"RUMP1500" + дисконт 2124 руб + скидка продавца 1101 руб

Цена: 6/128 Гб — $199 - https://ali.ski/mii3lr

Промокод UA"23190DOUBLE" + дисконт $30 + скидка продавца $15 /

RU"RUMP1600" + дисконт 2124 руб + скидка продавца 1101 руб