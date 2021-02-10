Realme GT Explorer Master Edition: оптический стаб в камере и цена

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Цена на Realme GT Explorer Master Edition выше чем на флагманский Realme GT

Всего пару дней остается до анонса парочки смартфонов realme GT Master Edition, которые станут стильным перевоплощением флагманского Realme GT. Недостатка в информации какими будут новинки нет. Буквально сегодня компания подтвердила, что Realme GT Explorer Master Edition получит многомодульную тыльную камеру, где главный датчик Sony IMX776 на 50-мегапикселей с OIS, который нам знаком по Oppo Find X3 Pro, а также его решили установить в OnePlus Nord 2.

А инсайдеры слили информацию о ценнике на Realme GT Explorer Master Edition. Они ориентируют нас на то, что в Китае за версию с 6/128 Гб памяти будут просить $463. Стоит ждать модификации и с большим объемом памяти, а значит, за топовую версию ценник должен шагнуть за отметку $500. Для сравнения прайс на Realme GT стартует с отметки $433 за версию с 8/128 Гб.

По имеющимся сведениям, Realme GT Explorer Master Edition должен предложить AMOLED-панель с частотой обновления 120 Гц разрешением FullHD+ и диагональю 6,55 дюйма. Аппаратная основа — Snapdragon 870. Оперативная память будет стандарта LPDDR5 и постоянная UFS 3.1.

Питать Realme GT Explorer Master Edition станет аккумулятор емкостью 4500 мАч с быстрой зарядкой на 65 Вт. Предложат модуль NFC, стереодинамики, фронталку на 32-мегапикселя и основную камеру 50 Мп + 16 Мп + 2 Мп.

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Источник: twitter