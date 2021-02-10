Realme GT Neo 2 выйдет за пределы Китая

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Realme GT Neo 2 будет точно доступен в Индии

На прошлой неделе состоялась премьера Realme GT Neo 2, и вчера стартовали продажи новинки. У китайских компаний принято хвастаться первыми продажами и ажиотажем вокруг новинки. Следует этому правилу и Realme, которая сообщила, что продажи realme GT Neo 2 бьют рекорды. Всего за одну секунду продажи смартфона составили 100 миллионов юаней или $15,5млн.

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О количестве проданных устройств не говорится, но если вспомнить, что ценники на новинку варьируются в диапазоне $385-565, то можно предположить, что речь идет о 30-35 тыс. проданных мобильников. Но останется ли новинка эксклюзивом для рынка Китая? Пользователи за пределами Поднебесной могут рассчитывать на то, что смогут приобрести ее официально в своих странах?

Пришло сообщение, что, по крайней мере, в Индии Realme GT Neo 2 будет продаваться официально. Об этом официально заявил вице-президент Realme и генеральный директор представительства компании в Индии, Европе и Латинской Америке. В каких еще странах может появиться смартфон, не сообщается.

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Напомним, что Realme GT Neo 2 получил процессор Snapdragon 870, AMOLED E4 дисплей с частотой обновления 120 Гц и диагональю 6,62 дюйма разрешением 2400х1080 пикселей, аккумулятор емкостью 5000 мАч с быстрой 65-ваттной зарядкой и дисплейный сканер отпечатков пальцев. Оперативной памяти 8/12 Гб, встроенной 128/256 Гб, селфи-камера на 16 Мп и основная с тремя датчиками 64 Мп + 8 Мп + 2 Мп.

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Источники: mydrivers, twitter