Представили бюджетки Realme Narzo 50i и Narzo 50A

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Narzo 50i и Narzo 50A стали самыми доступными смартфонами Realme

Сегодня в Индии состоялась премьера серии Realme Narzo 50. Сегодня компания ограничилась выпуском Narzo 50i и Narzo 50A, которые станут самыми доступными устройствами в новой линейке.

Realme Narzo 50A поставляется с 6,5-дюймовым дисплеем разрешением HD+ (1600х720 пикселей) и пиковой яркостью 570 нит. Построен смартфон на чипе Helio G85 с видеоускорителем Mali-G52, предлагает 4 Гб оперативной памяти LPDDR4X и 128 Гб постоянной. Поставляться он будет с операционной системой Android 11 с оболочкой Realme UI 2.0.

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Емкость аккумулятора Realme Narzo 50A составила 6000 мАч с поддержкой 18-ваттной зарядки. Селфи-камера на 8 Мп и на задней панели установили тройную камеру 50 Мп (f/1.8) + 2 Мп (f/2.4) + 2 Мп (f/2.4). Предложили поддержку Bluetooth 5.0, GPS, Wi-Fi и 4G VoLTE.

Realme Narzo 30i также обладает HD-экраном диагональю 6,5 дюйма, но пиковая яркость 400 нит. Чип тут UNISOC 9863, есть 4 Гб оперативной памяти и 64 Гб встроенной. На передней панели установили камеру на 5-мегапикселей и основная камера одиночная разрешением 8 Мп. Питает гаджет батарейка на 5000 мАч.

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Цена Realme Narzo 50A в Индии составляет $156 за модель 4/64 Гб и $170 за версию с 4/128 Гб. Realme Narzo 50i стал самым доступным устройством в модельном ряду компании, которое оценили в $102 за версию с 2/32 Гб памяти. Вариант с 4/64 Гб стоит $122.

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Источник: 91mobiles