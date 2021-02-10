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  • Realme GT Neo 3 получил Realme UI 5.0 Beta на базе Android 14 – как обновиться нетерпеливым?

Realme GT Neo 3 получил Realme UI 5.0 Beta на базе Android 14 – как обновиться нетерпеливым?

22.12.2023 50 0

НОВЫЙ ИНТЕРФЕЙС И ФУНКЦИИ

Компания Realme начала выпуск бета-версии обновления Realme UI 5.0 на основе Android 14 для смартфона Realme GT Neo 3 (как 150w, так и 240w).

Realme GT Neo 3 получил Realme UI 5.0 Beta на базе Android 14 – как обновиться нетерпеливым? – фото 1

Обновление уже доступно для участников программы раннего доступа Realme UI 5.0 Early Access. Также к ней могут подключиться и другие пользователи этого смартфона.

Realme UI 5.0 принесет акваморфный дизайн, оптимизацию производительности, виджеты и другие новые возможности. Разработчики получат доступ к новым API.

Realme GT Neo 3 Android 14

Чтобы обновиться, нужно включить режим разработчика, а затем на баннере «Realme UI» нажать три точки где выбрать «бета-программа», заполнить заявку и отправить – после чего через несколько часов вам поступит обновление до бета-версии.

Realme GT Neo 3 Android 14

Впрочем, на бета-версии есть и определенные проблемы. К примеру, не работает Glance Lockscreen, а окна могут зависать. Но, если вы из нетерпеливых людей – вы уже сейчас можете попробовать новый интерфейс Realme UI 5.0 к официальному выходу стабильной версии.

Источник - realme community

Автор: Andrii S. Дата публикации: 22.12.2023
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Realme GT Neo 3 получил Realme UI 5.0 Beta на базе Android 14 – как обновиться нетерпеливым?