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Realme GT Neo 3: распаковка и первый взгляд

06.05.2022 394 0

Срываем пленочку

Сегодня к нам в руки попал новенький Realme GT Neo 3. Первое, что мы решили сделать, это снять распаковочное видео. Уже сегодня вы можете рассмотреть, как выглядит упаковка смартфона и что находится внутри нее. Этот процесс довольно занимательный и всегда интересно своим глазами увидеть, что ждет покупателя внутри.

 

Realme GT Neo 3: распаковка и первый взгляд – фото 1

 

А пока вы смотрите распаковку, мы уже приступили к изучению особенностей realme GT Neo 3. Скоро мы все покажем и расскажем. Вам же предлагаем приобщиться к предстоящему обзору. Вы можете задавать свои вопросы и рассказать в комментариях, что хотите узнать о смартфоне и какие сравнения провести с тем же Realme GT Neo 2 или другим «одноклассником».

 

Приятного просмотра и ждем обратной реакции! Всем мира и удачи!

Realme GT Neo 3
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 06.05.2022

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Realme GT Neo 3: распаковка и первый взгляд