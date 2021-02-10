Realme GT Neo 3: распаковка и первый взгляд

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Срываем пленочку

Сегодня к нам в руки попал новенький Realme GT Neo 3. Первое, что мы решили сделать, это снять распаковочное видео. Уже сегодня вы можете рассмотреть, как выглядит упаковка смартфона и что находится внутри нее. Этот процесс довольно занимательный и всегда интересно своим глазами увидеть, что ждет покупателя внутри.

А пока вы смотрите распаковку, мы уже приступили к изучению особенностей realme GT Neo 3. Скоро мы все покажем и расскажем. Вам же предлагаем приобщиться к предстоящему обзору. Вы можете задавать свои вопросы и рассказать в комментариях, что хотите узнать о смартфоне и какие сравнения провести с тем же Realme GT Neo 2 или другим «одноклассником».

Приятного просмотра и ждем обратной реакции! Всем мира и удачи!