Realme GT Neo 3: пресс-рендер, характеристики и цена

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Названый ценник стоит воспринять со скепсисом

Realme готовит смартфон, который станет частью флагманской линейки GT — Realme GT Neo 3. Он будет преемником realme GT Neo 2, у которого оказалось достаточно козырей, чтобы стать хитом продаж и одним из лучших смартфонов прошлого года. Так ли будет хорош во всех отношениях Realme GT Neo 3?

Издание Zollege совместно с авторитетным инсайдером @OnLeaks выложило в сеть изображение Realme GT Neo 3, а также рассказало, какие характеристики он может предложить. Нам показали оформление блока основной камеры, ставший в последнее время единственным элементом, где дизайнеры могут самовыразиться и предложить что-то оригинальное.

В случае с Realme GT Neo 3 ничего свежего и прорывного не предложат. Сзади установили прямоугольной формы площадку с тремя датчиками изображения, где главный отличается от прочих двух своими увеличенными размерами. Ключевой сенсор и два прочих разделяет светодиодная вспышка, а надпись на блоке указывает, что главный датчик разрешением 50 Мп и предложили оптический стаб.

Предсказывается, что Realme GT Neo 3 предложит 6,62-дюймовый Super AMOLED-экран, платформу Snapdragon 888, 8 Гб оперативки и 256 Гб постоянной памяти. Габариты корпуса составят 158,5х73,3х8,4 мм и внутри него спрячут батарейку емкостью 5000 мАч.

Смартфону приписывают дисплейный дактилоскопический датчик, селфи-модуль на 16 Мп, тройную тыльную камеру 50 Мп + 8 Мп +2 Мп и операционную систему Android 12 с надстройкой Realme UI 3. Представить его должны до конца июля и ожидаемый ценник $342.

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Источник: zollege