Realme GT Neo 3 жир, сахарная лихорадка, Россия очистится и удар по многим отраслям

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Усаживайтесь поудобнее и познакомьтесь с очередной порцией новостей. Последние дни выдались насыщенными на события и не в последнюю очередь благодаря тем событиям, которые происходят на территории Украины и России. Об этом мы поговорим во второй части нашего выпуска, а начнем с инфоповодов, которые подкинули нам технологические компании.

Realme провела очередную презентацию и представила сбалансированный во всех отношениях GT Neo 3. Тут вам зарядка на 150 Вт, чипсет Dimensity 8100, оптический стаб в камере и приятный ценник от $314. У OnePlus никаких анонсов не было, но инсайдеры слили график будущих релизов. Новинки будут идти кучно, начнут с бюджетника, а завершат премиальным OnePlus 10 Ultra

Samsung запатентовала смартфон а-ля Xiaomi Mi Mix Alpha, а сетевые источники слили характеристики Galaxy M53 5G. Xiaomi же заявила, что работы над электрокаром идут и идут успешно. В третьем квартале широкой аудитории явят инженерный прототип электромобиля. В планах также выпуск Xiaomi 12 Lite, Poco F4 и Poco F4 Pro. Все новинки имеют своих прототипов: Xiaomi Civi, Redmi K40S и Redmi K50 Pro.

Тем временем Meta признана экстремистской организацией и покупка рекламы в них будет считаться спонсированием экстремистской деятельности. А мэрия Москвы отказала в мирном шествии против войны в Украине из-за ковидных ограничений, но эти самые меры не помешали собрать огромное количество зрителей на митинг-концерт, посвященный восьмой годовщине воссоединения Крыма с Россией. Т.е, COVID-19 штука избирательная и он точно обойдет стороной тех, кто пришел отпраздновать отжатие Крыма у Украины.

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Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что ГЛОНАСС отличная навигационная система, которая прекрасно заменит GPS. Поэтому, если GPS отключат — напрягаться не стоит. Тем временем экономика России проигрывает в экономической войне, продолжается исход западных компаний и российские компании лишаются важных комплектующих, сырья и материалов.

На фоне надвигающегося дефицита бытовой химии глава Национального союза защиты прав потребителей решил рассказать россиянам о ее вреде. Он совершил экскурс в прошлое и предложил пользоваться народными средствами, которые были в обиходе на Древней Руси. Почему бы тогда не рекомендовать всем вернуться в пещеры и одеться в шкуры? Чтоб уж точно не было нужды в бытовой химии.

Тем временем в России продолжается сахарный ажиотаж, ловят спекулянтов и торговые сети отказались от продажи электроники в рассрочку из-за обвала рубля. Хакеры со своей стороны развязали кибервойну российским госструктурам и зарубежным компаниям, которые не ушли с рынка РФ. Эти и другие новости — на видео. Приятного и познавательного просмотра!