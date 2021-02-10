Realme GT Neo 3T: реинкарнацию легендарного Realme GT Neo 2 отдают с огромной скидкой за 13 700

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Мощный субфлагманский смартфон продают с огромной скидкой

Смартфон Realme GT Neo 3T стал небольшим обновлением легендарного Realme GT Neo 2, который в свое время по праву считался лучшей покупкой за свои деньги. От своего предка он получил все основные прелести. Качественный Samsung E4 6,62" AMOLED-дисплей с частотой развертки 120-Гц и пиковой яркостью 1300 нит.

Сердцем смартфона стал бессмертный Snapdragon 870, который до сих пор дарит отличный опыт пользования в повседневных задачах и в требовательных мобильных играх. Аккумулятор емкостью 5000 мАч с повышенной до 80 Вт мощностью зарядки заряжает смартфон менее чем за 40 минут до 100%. Также на месте качественные стереодинамики и линейный вибромотор для приятного виброотзыва.

Несколько сменили модуль основной камеры, это все те же 64 Мп, но сенсор теперь от Omnivision. В общем, уровень фотографий остался на том же уровне, он не выдающийся, но для большинства неприхотливых пользователей его хватит с головой. Всё это работает под управлением новейшей версии Android 13 с фирменной оболочкой Realme UI 4.0.

Сегодня этот смартфон предлагает очень качественную начинку за свои деньги и в нашем интернет-магазине Andro-Price его сейчас можно приобрести по этой ссылке всего за 13 700 гривен за версию 8/128 ГБ.

За такую цену это самое мощное решение на рынке по процессору, также имеющее дисплей флагманского уровня и хорошую автономность.

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