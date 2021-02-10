Realme GT Neo 5 Lite: чем пожертвовали ради понижения цены?

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Realme готовит новый смартфон среднебюджетного сегмента

Компания realme в начале февраля представила смартфон Realme GT Neo 5 , который вскоре будет представлен на выставке MWC для глобального рынка как GT 3, а сейчас, похоже, работает над его упрощенной версией.

GT Neo 5

Во многих источниках ему приписывают название GT Neo 5 SE. Но для нейминга компании приставка SE не свойственна, поэтому, по моему мнению, скорее всего он будет именоваться или GT Neo 5 Lite или 5t. По информации инсайдера Digital Chat Station, устройство получит не флагманский чип, а новый SoC среднего уровня – Snapdragon 7+ Gen 1, который будет анонсирован в ближайшее время вместе со Snapdragon 7 Gen 2. Дисплей он получит такой же как у старшего брата – с разрешением 1.5 К, а вот основную камеру заменили более бюджетной главным датчиком от Omnivision OV64M на 64 мегапикселя. Также для удешевления уберут кольцо LED и прозрачное окошко, а на их месте просто напишут информацию об объективе.

Но и приятные изменения обещают аккумулятор большей емкости на 5500 мАч и поддержкой быстрой зарядки на 100 Вт. Это конечно не рекордные 240 Вт, но для смартфона с ожидаемой ценой менее 300$ это тоже более чем хороший показатель. Судя по всему, эта модель создана для конкуренции со старшими моделями линейки Redmi Note 12 и не даст им властвовать в среднебюджетном сегменте.

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Источник: weibo