Realme GT Neo 5 SE: подтвержден анонс смартфона с приставкой SE за которую не будет стыдно.

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Realme планирует выпустить убийцу, но не флагманов, а среднебюджетников.

Realme GT Neo 5, представленный в этом году, действительно крутой смартфон с интересными фишками. Но некоторые из этих фишек, такие как глиф и сверхбыстрая зарядка на 240 Вт, для многих будут лишними, а переплачивать за них придется. Именно поэтому, недолго думая, компания решила анонсировать упрощенную версию этого смартфона.

Слухи о нем ходили уже довольно давно и называли его по-разному, мы считали, что у него будет имя GT Neo 5 Lite. Теперь же стало точно известно его название и это Realme GT Neo 5 SE. Теперь поговорим о том, на чем сэкономили в младшей версии. По информации инсайдера Digital Chat Station, устройство получит не флагманский чип, а новый SoC среднего уровня – Snapdragon 7+ Gen 1, который будет анонсирован в ближайшее время.

Дисплей он получит такой же как у старшего брата – с разрешением 1.5К, а вот основную камеру заменили более бюджетной главным датчиком от Omnivision OV64M на 64 мегапикселя. Также для удешевления уберут кольцо LED и прозрачное окошко, а на их месте просто напишут информацию об объективе.

Но есть и приятные изменения, обещающие аккумулятор большей емкости на 5500 мАч, хотя мощность при этом снизили до 100 Вт. Это также более чем достаточная скорость, которая по нашим расчетам сможет зарядить аппарат менее чем за полчаса. Теперь открытым остается только вопрос цены, потому что именно от него будет зависеть его успех на рынке.

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Источник: weibo