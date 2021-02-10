Realme GT Neo 5 SE: стала известна дата релиза, первый из Snapdragon 7+ Gen 2?

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Xiaomi все же оказалась более ловкой, чем конкурент

Одной из интересных тем последних дней была неожиданная гонка за первенство в выпуске модели из Snapdragon 7+ Gen 2 на борту между двумя конкурентами Redmi и Realme. Сегодня появилась новость с датой презентации соискателя Redmi и это 28 марта.

Теперь в сети появилась информация, что магазин jd.com раскрыл дату презентации претендента от Realme GT Neo 5 SE и состоится она 3 апреля. Я болел за Xiaomi и они все же победили.

Оба смартфона будут очень привлекательными решениями на рынке и теперь осталось узнать, какие цены у них будут и когда на них появится глобальная прошивка. От этого будет зависеть на какой смартфон упадет выбор всех желающих приобрести новый топ за свои деньги.

Напомню основные характеристики будущего Realme GT Neo 5 SE:

- 1.5K 120Hz Amoled Display

- Snapdragon 7+ Gen 2 SoC

- Adreno 725 GPU

- 16GB of LPDDR5/5x RAM

- 1TB of UFS 3.1

- Android 13

- Realme UI 4.0

Учитывая небольшую разницу между Snapdragon 7+ Gen 2 и 8+ Gen 1, мы получим очень крутой смартфон по своей цене.

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Источник: twitter