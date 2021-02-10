Realme GT Neo 5 SE: стала известна дата релиза, первый из Snapdragon 7+ Gen 2?
Xiaomi все же оказалась более ловкой, чем конкурент
Одной из интересных тем последних дней была неожиданная гонка за первенство в выпуске модели из Snapdragon 7+ Gen 2 на борту между двумя конкурентами Redmi и Realme. Сегодня появилась новость с датой презентации соискателя Redmi и это 28 марта.
Теперь в сети появилась информация, что магазин jd.com раскрыл дату презентации претендента от Realme GT Neo 5 SE и состоится она 3 апреля. Я болел за Xiaomi и они все же победили.
Оба смартфона будут очень привлекательными решениями на рынке и теперь осталось узнать, какие цены у них будут и когда на них появится глобальная прошивка. От этого будет зависеть на какой смартфон упадет выбор всех желающих приобрести новый топ за свои деньги.
Напомню основные характеристики будущего Realme GT Neo 5 SE:
- 1.5K 120Hz Amoled Display
- Snapdragon 7+ Gen 2 SoC
- Adreno 725 GPU
- 16GB of LPDDR5/5x RAM
- 1TB of UFS 3.1
- Android 13
- Realme UI 4.0
Учитывая небольшую разницу между Snapdragon 7+ Gen 2 и 8+ Gen 1, мы получим очень крутой смартфон по своей цене.
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Источник: twitter
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