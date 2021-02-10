Realme GT Neo 5 с гигантской скидкой: один из лучших смартфонов доступен с 11.11 за 10 135
Один из лучших телефонов очень недорого
Один из хитов 2023 года, Realme GT Neo 5 стремительно подешевеет на распродаже 11.11. Смартфон обладает великолепным экраном AMOLED, одним из лучших процессоров, качественной камерой и оригинальной внешностью.
Дисплей 6.72” 2772x1240 AMOLED имеет частоту обновления 144 Гц. Realme GT Neo 5 установлен сверхбыстрый процессор Snapdragon 8+ Gen 1, развивающий частоту до 3 ГГц и оснащенный видеокартой Adreno 730.
Камера смартфона базируется на высококачественном датчике Sony IMX 890 с разрешением 50 МП. Объектив с оптической стабилизацией делает качественные фото днем и ночью и способна снимать видео 4K 60 к/с со стабилизацией.
Аккумулятор Realme GT Neo 5 с емкостью 5000 мАч заряжается в считанные минуты от мощности до 150 Вт. Существует модификация этого смартфона с подзарядкой на 240 Вт, но с меньшей батареей.
Настоящая изюминка Realme GT Neo 5 – светодиодный блок на тыльной стороне, рядом с блоком камер. Купить телефон можно по ссылке:
Realme GT Neo 5 – 10 135 грн (цена 11.11)
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