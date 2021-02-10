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Realme GT Neo 6 на подходе: металлическая рамка и Snapdragon 8 Gen 2 за 280$

27.01.2024 161 0

Станет ли убийцей флагманов?

Компания Realme готовится представить новый смартфон GT Neo 6, который должен стать настоящим "убийцей флагманов".

По инсайдерской информации, модель получит мощный прошлогодний флагманский чипсет Snapdragon 8 Gen 2. Также смартфон похвастается 24 ГБ оперативной памяти и металлической рамкой, что обеспечит отличные тактильные ощущения.

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По прогнозируемой стоимости около 280 долларов, GT Neo 6 способен составить конкуренцию другим субфлагманам, предлагая флагманскую производительность по доступной цене.

Ожидается, что новинка получит также AMOLED-дисплей 1.5K с частотой 144 Гц. Планируется, что Realme GT Neo 6 дебютирует уже в ближайшее время, возможно, в феврале.

Realme GT Neo 6 на подходе: металлическая рамка и Snapdragon 8 Gen 2 за 280$ – фото 1

Ожидается, что новинка дебютирует уже в ближайшее время, возможно, в феврале. Относительно успеха в Украине он будет во многом зависеть от того, по какой цене Realme GT Neo 6 будет предлагаться на нашем рынке.

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Автор: Andrii S. Дата публикации: 27.01.2024
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Realme GT Neo 6 на подходе: металлическая рамка и Snapdragon 8 Gen 2 за 280$