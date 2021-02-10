Realme GT официально показан в своей специальной версии. Что за материал корпуса?

163

Чёрно-жёлтый Realme GT показан официально

Как и вчера, сегодня у нас очередная официальная утечка от Realme. На этот раз полноценный рендер Realme GT в специальной расцветке, которую мы видели ранее на выставочном стенде.

Характерный, чёрно-жёлтый дизайн называли по-разному. Сегодня вице-президент Realme рассказал нам, как они назвали эту версию – «God of War Special Edition-Dawn».

По располагающей информации можно сделать вывод, что вдохновлялись дизайнеры классическими спортивными машинами класса GT. Яркий цвет и полоса вдоль всего корпуса тому подтверждение. С таким подходом блок камер смотрится не как прямоугольная панель, а как фара автомобиля.

Также, вице-президент поделился информацией о материалах корпуса для этой версии, ведь перед нами не просто другая расцветка, перед нами версия телефона в «кожаном» исполнении.

Он рассказала, что специалистам потребовалось девять месяцев, чтобы воплотить в жизнь идею распыления и печати синтетических материалов, который полностью напоминают кожу, как на вид, так и по тактильным ощущениям.

Тут уже сложно читать описания, хочется взять в руки и до конца самому понять, насколько хорошо у них получилась имитация кожи. Надеемся скоро это проверить.

Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube-канал﻿.﻿

Источник: news.mydrivers.com﻿