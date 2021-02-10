Realme GT5 Pro официально представлен: экран 2K 144 Гц, крутая камера, 100-ваттная зарядка и режим для геймеров

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ПРЕЗЕНТАЦИЯ НОВОГО ФЛАГМАНА

Компания Realme несколько минут тому назад представила свой новый топовый смартфон Realme GT5 Pro на рынке Китая. Рассказываем, какие свойства и способности получил флагман.

Одной из основных особенностей Realme GT5 Pro называют его экран. Это 6,78-дюймовая AMOLED панель разрешением 2772x1240 пикселей с частотой обновления 144 Гц. Она выделяется яркостью в 1500 болт (4500 болт в HDR) и поддерживает HDR10+.

Также смартфон получил самый мощный на сегодняшний день флагманский чипсет Snapdragon 8 Gen 3. Его дополняют до 24 Гб оперативной и 1 Тб встроенной памяти. Большой акцент сделан на игровых возможностях GT5 Pro.

В качестве основной камеры использован модуль Sony LYT-808, как в Xiaomi 14 и OnePlus 12 и телеобъективе Sony IMX 890 с трехкратным оптическим зумом. Ну и ширик есть, но о нем чего-то особенного сказать не могу – простой 8мп модуль.

Еще одной фишкой называют первый на рынке корпус из специального сверхпрочного алюминиевого сплава. Он имеет абсолютно плоские боковые грани, в то время как задняя панель и экран слегка закруглены для удобства использования. Толщина корпуса составляет 9,23 мм, вес 218-224 г в зависимости от материала задней крышки. Кроме этого смартфон имеет аккумулятор 5000 мАч с быстрой 100-ваттной зарядкой и другие передовые характеристики.