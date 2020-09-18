Realme Narzo 20 Pro позирует на «живом» снимке

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Зацените дизайн Realme Narzo 20 Pro

Для молодых и дерзких Realme готовится представить новую серию смартфонов Narzo 20. Анонс состоится в понедельник и нас ждут три новинки. Самой старшей моделью будет Realme Narzo 20 Pro и за несколько дней до релиза мы уже знаем все о технических характеристиках устройства. Оставалось узнать ценник на смартфон и увидеть его внешнее исполнение. С последним уже есть ясность.

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Фото Reame Narzo 20 Pro опубликовал сам глава компании Мадхав Шет на своей странице в Twitter. Оказывается, в стенах компании была организована встреча с поклонниками, где им удалось первыми увидеть будущие новинки. И вот на парочке снимков и показано, как Realme Narzo 20 Pro оказался в чьих-то руках.

Лицезреть можно тыльную панель, которая выполнена из стекла или глянцевого пластика. В цветовой палитре корпусов точно найдется место синему оттенку и на «спинке» отражаются блики в виде латинской буквы V. Основная камера отправлена в верхний левый угол и датчики расположились в ряд по вертикали. Судя по всему, сканер отпечатков пальцев находится на боковой грани. А вот фасад устройства типичный для наших дней: дисплей с тонкими рамками и овальный вырез под сдвоенную фронталку.

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Известно, что Narzo 20 Pro обладает 6,5-дюймовым 90-Гц экраном разрешением FullHD+, чипсетом Helio G95, 6/8 Гб оперативной памяти и флеш-модулем на 128 Гб. Питать аппарат должна батарейка на 4500 мАч с поддержкой быстрой 65-ваттной зарядки и в качестве главного в основной камере будет выступать модуль на 48 Мп.

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Источник: gizmochina