Слили все характеристики Realme Narzo 20 Pro

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Realme Narzo 20 Pro предложит 90-Гц дисплей, 65-ваттную зарядку и квадрокамеру

Сегодня состоялась премьера Realme 7i, а уже в понедельник, 21 сентября, компания представит сразу несколько новинок в рамках серии Narzo 20. Старшим и максимально упакованным в линейке станет Narzo 20 Pro, информация о котором появилась в сети.

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Сообщается, что новинка будет базироваться на восьмиядерном чипе Helio G95 с тактовой частотой 2,05 ГГц и графикой Mali-G76. В арсенале будет 6/8 Гб оперативной памяти и 64/128 Гб встроенной, аккумуляторная батарея на 4500 мАч с быстрой 65-ваттной зарядкой.

Уже стало традицией, что в своих смартфонах компания устанавливает 90-герцовые дисплеи. Следовать тренду станет и Narzo 20 Pro, который получит экран диагональю 6,5 дюйма разрешением 2400х1080 пикселей и частотой обновления 90 Гц.

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Разрешение селфи-камеры составит 16-мегапикселей, а для основной приготовили четыре датчика: 48 Мп (f/1.8) + 8 Мп (широкоугольный) + 2 Мп (датчик глубины, f/2.4) + 2 Мп (макросъемка, f/2.4). Габариты корпуса Narzo 20 Pro составили 162,3х75,4х9,4 мм при весе 191 грамм. Сканер отпечатков пальцев отправлен на боковую грань.

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Источник: gizmochina