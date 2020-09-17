Представлен Realme 7i с 90-Гц экраном и батарейкой на 5000 мАч

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Дебютировал Realme 7i лайт-версия Realme 7

Realme, которая всего за два года оказалась в дамках и сумевшая навязать борьбу Xiaomi, продолжает бомбить рынок новинками. Навести шороху в доступном сегменте попытается Redmi 7i, и он вполне может оказаться в числе любопытных выборов для тех, кто присматривается к устройствам с ценником от $200 до $250.

Новинка получила большой 6,5-дюймовый экран разрешением 1600х720 точек с модной фичей — частота обновления 90 Гц. В левом верхнем углу имеется круглое отверстие, куда встроили фронталку на 16-мегапикселей.

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Базируется Realme 7i на восьмиядерном чипе Snapdragon 662 с тактовой частотой 2,0 ГГц и видеоускорителем Adreno 610. Оперативной памяти предложили 8 Гб и встроенной 128 Гб. Питает смартфон аккумуляторная батарея емкостью 5000 мАч с быстрой 18-ваттной зарядкой.

На задней панели помимо сканера отпечатков пальцев установили блок из четырех датчиков, где главный разрешением 64-мегапикселя. В помощь ему дан ширик на 8-мегапикселей и парочка бестолковых модулей по 2 Мп каждый. В качестве программного обеспечения на Realme 7i установлена фирменная оболочка Realme UI на основе Android 10.

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Первой страной, где смартфон поступит в продажу станет Индонезия. Приобрести его можно будет за $215 начиная с завтрашнего дня. На каких рынках еще будет доступен Realme 7i, не сообщается.

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Источник: gsmarena