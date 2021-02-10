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REALME PAD 2: ПЕРВЫЕ ФОТО И ПОДРОБНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, ДОСТОЙНЫЙ КОНКУРЕНТ REDMI PAD﻿

Realme Pad 2 - это новый планшет, который будет представлен компанией Realme. По информации, появившейся в Интернете, устройство будет иметь современный дизайн с плоскими краями и 10- или 11-дюймовым дисплеем. Ожидается, что планшет будет работать на процессоре MediaTek Helio G99 с 8 ГБ оперативной памяти и накопителем на 128 ГБ.﻿



Одна из особенностей realme Pad 2 - это возможность расширения ОЗУ на 6 ГБ, что позволяет пользователям получить больше мощности для работы с тяжелыми приложениями. Планшет также будет оснащен батареей емкостью 8360 мАч, что позволит длительное время работы без подзарядки. Кроме того, устройство будет поддерживать быструю зарядку на 33 Вт, что обеспечит быструю зарядку батареи.﻿

В разделе фото и видео realme Pad 2 будет иметь две камеры: фронтальную на 5 МП или 8 МП для видеозвонков и основную камеру на 20 МП для фотографирования. Планшет будет работать на базе операционной системы realme UI 4.0, что обеспечит быструю и плавную работу. Варианты соединения будут включать Wi-Fi-версию и Wi-Fi + LTE-версию для поддержки мобильной связи.﻿



К сожалению, пока точная дата презентации realme Pad 2 не известна. Ожидается, что анонс новинки может состояться в августе или сентябре. Продукт будет интересным для тех, кто ищет мощный и стильный планшет для работы, развлечений и мультимедиа.﻿

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Источник: detechtors