Realme Pad 5G получил дату анонса. Конкурентам напрячься

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Компания обещает предложить нечто стоящее

Прямо скажем, с планшетами у Realme не задалось. Первенец стал объектом критики из-за нежелания компании обновлять его до актуальных версий Android, а начинка Realme Pad mini заставила всерьез усомниться, что производитель способен создать что-то действительно стоящее. Но, похоже, что компания намерена посрамить скептиков и доказать, что «в планшеты может». Она готовится к анонсу Realme Pad 5G и рассказала, когда намерена его показать.

Презентацию Realme Pad 5G устроят 26 мая, и компания обещает «бросить вызов всем конкурентам в своем ценовом сегменте». Судя по всему, под соперниками стоит понимать Vivo Pad и Xiaomi Pad 5. А вот с Oppo Pad вряд ли стоит цель конкурировать, ведь на поверку может оказаться, что Realme Pad 5G станет переименованным вариантом планшета от материнской компании.

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Но это лишь предположение и при условии, что Realme Pad 5G выйдет только в версии с Snapdragon 870. Если верить известному информатору Digital Chat Station, устройство может получить топовую модификацию на чипе Snapdragon 8 Gen 1. Каким в итоге выйдет Realme Pad 5G, узнаем через неделю.

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Источник: gizmochina