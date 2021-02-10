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Realme Pad X впервые на «живом» снимке

25.05.2022 523 0

Укрупненный Realme Pad mini

Завтра состоится премьера Realme Pad X. Это будет третий по счету планшет компании и самый интересный среди них. На днях компания выпустила серию тизеров, раскрывающие ключевые характеристики новинки, а сегодня было решено продемонстрировать ее на «живом» в компании со стилусом.

 

Realme Pad X впервые на «живом» снимке – фото 1

 

Realme предпочитает не делать резких движений в дизайне гаджетов. Она выпускает минималистичные и лаконичные устройства, которые отвечают современным тенденциям и при этом получают эффектные расцветки, позволяющие выделиться. Realme Pad X выглядит актуально и видна преемственность с Realme Pad mini. Перед нами планшет в голубой расцветке и на правой грани имеется магнитное крепление для электронного пера.

 

Realme Pad X впервые на «живом» снимке – фото 2

 

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Напомним, что Realme Pad X должен предложить IPS‑панель с тонкими рамками диагональю 11 дюймов и разрешением 2К, аккумулятор емкостью 8340 мАч с быстрой 33-ваттной зарядкой. Обещают две версии планшета, отличающиеся аппаратной платформой: Snapdragon 870 и Snapdragon 8 Gen 1. Уже завтра мы точно будем знать все характеристики Realme Pad X и за сколько его намерены отдавать.

 

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Источник: weibo

Realme Pad X
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 25.05.2022

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Realme Pad X впервые на «живом» снимке