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Realme Pad X: главные фишки раскрыты компанией

24.05.2022 377 0

Производитель тизерит особенности планшета

26 мая состоится презентация конкурента Xiaomi Pad 5 Pro. Речь идет о планшете Realme Pad X, который бросит вызов устройству Xiaomi. Нам уже показали то, как будет выглядеть новинка и какие расцветки получит. Сегодня же компания решила приоткрыть завесу тайны об аккумуляторе, дисплее и зарядке устройства.

 

Realme Pad X: главные фишки раскрыты компанией – фото 1

 

Вице-президент Realme Сюй Ци сообщил, что Realme Pad X получил аккумуляторную батарею емкостью 8340 мАч и быструю зарядку мощностью 33 Вт. Также подтвердили, что планшет обладает 11-дюймовым дисплеем разрешением 2К, который занимает 84,6% лицевой поверхности. Экран получил защиту от вредного воздействия синего цвета, а также сертифицирован German Rheinland на соответствие по безопасному воздействию на глаза. В числе особенностей планшета также назвали наличие четырех динамиков с поддержкой Dolby Atmos.

 

Realme Pad X: главные фишки раскрыты компанией – фото 2

 

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По слухам, Realme Pad X обладает 120-герцовым экраном, чипсетом Snapdragon 870, 4/6 Гб оперативной памяти и флеш-накопителем на 64/128 Гб, а также есть поддержка стилуса. Есть вероятность, что компания выпустит топовую версию планшета на базе Snapdragon 8 Gen 1.

 

Realme Pad X: главные фишки раскрыты компанией – фото 3

 

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Источник: sparrowsnews  

Realme Pad X
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 24.05.2022

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Realme Pad X: главные фишки раскрыты компанией