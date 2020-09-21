Представлены Realme Narzo 20, Narzo 20A и Narzo 20 Pro: характеристики и цена

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Вышли Narzo 20, Narzo 20A и Narzo 20 Pro

Бренд Realme, являющийся «дочкой» Oppo и частью BBK Electronics, сегодня в Индии представил серию смартфонов Narzo 20. Они стали преемниками линейки Narzo 10, которая была анонсирована в мае нынешнего года. Зачем компания так частит с анонсами, остается загадкой.

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Narzo 20 и Narzo 20A

Оба смартфон получили 6,5-дюймовую IPS-матрицу разрешением 1600х720 точек с классической частотой обновления 60 Гц и соотношением сторон 20:9. Новинки разделили по аппаратной платформе, предложив в Narzo 20 чип Helio G85 в связке с 4/6 Гб оперативной памяти, а энергонезависимой дали 64/128 Гб. В Narzo 20A предлагают Snapdragon 665, 3/4 Гб оперативной памяти и 32/64 Гб постоянной.

В арсенале Narzo 20 батарейка емкостью 6000 мАч с быстрой 18-ваттной зарядкой, а у Narzo 20A аккумулятор на 5000 мАч. Оба смартфона оснащены фронталкой на 8 Мп и тройной основной камерой, но у Narzo 20A набор датчиков включает 12 Мп (f/1.8) + 2 Мп (портретный, f/2.4) + 2 Мп, а в Narzo 20 предложили 48 Мп + 8 Мп + 2 Мп. Поставляются устройства с предустановленной оболочкой Realme UI на базе Android 10.

Старт продаж запланирован в Индии на 30 сентября и порядок цен таков: Narzo 20A c 3/32 Гб и 4/64 Гб оценены в $116 и $129 соответственно, а за Narzo 20 просят $143 и $156 за модификации 4/128 Гб и 6/64 Гб соответственно.

Narzo 20 Pro

Старшая модель новой серии, которая обладает целым рядом преимуществ над собратьями. В ее активе 6,5-дюймовый IPS-экран диагональю 6,5 дюйма разрешением 2400х1080 пикселей с частотой обновления 90 Гц, чип Helio G95, 8 Гб оперативной памяти типа LPDDR4x и 128 Гб постоянной стандарта UFS 2.1.

Оснастили Narzo 20 Pro батарейкой емкостью 4500 мАч с быстрой 65-ваттной зарядкой, боковым дактилоскопическим датчиком, селфи-модулем на 16 Мп и четверной тыльной камерой 48 Мп (f/1.8) + 8 Мп (широкоугольный, f/2.3) + 2 Мп (портретный, f/2.4) + 2 Мп (макрообъектив, f/2.4). Все прочие характеристики созвучны с Narzo 20. Новинку можно будет приобрести, начиная с 28 сентября по цене $204 за версию с 6/128 Гб и за вариант 8/128 Гб предстоит отдать $232.

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Источник: realme