Realme Race или Realme Koi впервые засветился на «живых» снимках

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Тройная камера и глянцевый «задник» — таким предстал на фото Realme Race или Realme Koi

Бюджетные и среднего уровня смартфоны Relame сделали, казалось бы, невозможное — навязали конкуренцию устройствам Xiaomi и Huawei/Honor. Теперь «дочка» Oppo готовится выставить сильного игрока с флагманским железом — Realme Koi, который более известен как смартфон с кодовым именем Realme Race.

Анонс новинки ждут в первом квартале следующего года, и компания подтвердила свои намерения выпустить смартфон с Snapdragon 888. А еще он станет родоначальником новой линейки устройств производителя. В сети уже говорят о том, что на новинку Realme может установить очень привлекательный ценник в районе $460.

Вице-президент компании успел также похвастаться изображением премиальной версии Realme Race, которая, судя по всему, предложит кожаную тыльную панель. А сегодня благодаря инсайдерам можем оценить экстерьер смартфона в «обычном» исполнении с глянцевой текстурой.

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Источник называет новинку как Realme V15 (Koi) и на ее тыльной стороне установили блок камер с тремя датчиками изображения. Надпись на площадке указывает на то, что в качестве главного тут выступит модуль на 64-мегапикселя. Ожидается, что в арсенале новинки будут 8 Гб оперативной памяти, 256 Гб постоянной, фирменная оболочка Realme UI 2.0 на базе Android 11 и быстрая зарядка на 65 Вт.

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Источник: slashleaks