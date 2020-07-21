Realme представит новинку Realme C15 28 июля – ставка на царскую автономность

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Realme с трудом можно назвать новичками – компания существует уже два года, и за этот период она успела стать одним из самых заметных производителей бюджетных смартфонов в мире. В привычной манере своего вдохновителя и главного конкурента, Xiaomi, китайский бренд уже успел привыкнуть к выпуску устройств в конвейерном режиме.

Так, несколько дней назад был представлен бюджетник Realme C11 на территории Индии. А сегодня появилась информация, что до конца месяца появится еще одно устройство Realme. Его название – Realme C15, и главная его особенность – емкая батарея на 6,000 мАч. Смартфон намечен на скорый выпуск, 28 июля, в Индонезии.





Новости о выходе Realme C15 не появились из ниоткуда. Еще неделю назад мы писали о слухах, ходивших в Сети, касаемо скорого появления по-настоящему автономных устройств от бренда. И вот, компания решила долго не томить, и сама все подтвердила, выпустив небольшой рекламный постер с датой выхода. Кроме названия устройства, постер также показывает, как будет выглядеть смартфон. Если вы уже устали от привычного задника Realme с вертикальным расположением камеры, то C15 должен немного вас заинтересовать.





В Realme C15 блок основной камеры оформлен в квадратный «островок», в который встроены 4 объектива, а снизу установлена вспышка. Сканер отпечатков пальцев также установлен на заднике смартфона. Постер показывает, что нас ждет, как минимум, два варианта расцветки: синий и серебристый.

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Судя по изображению, нас ждет экран размером больше 6 дюймов и вырезом-каплей для «фронталки». Порт USB Type-C указывает на то, что нас ждет быстрая зарядка хотя бы на 18 Вт. Остальные технические характеристики остаются неизвестными, но можно предположить, что нас ждет последняя версия Realme на базе Android 10. Скорее всего, производитель не забыл установить разъём для наушников 3,5-мм, и смартфон должен иметь, как минимум, 3 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ хранилища.﻿





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Источник: fonearena.com﻿﻿