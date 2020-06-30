Вышел Realme C11: главный конкурент для Redmi 9C

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Realme выпускает много смартфонов, которые не прочь бросить вызов продуктам Xiaomi и Honor. Поэтому не удивительно, что именно на сегодняшний день пришлась презентация Realme C11 одновременно с анонсом Redmi 9C. Сейчас смартфон доступен только в Индонезии и не факт, что появится на глобальном рынке. Но это не отменяет того факта, что за свои деньги — это годный бюджетник.

Все, что нужно знать о смартфоне

Предлагается Realme C11 в версии с 2/32 Гб памяти и ценник на нее составил $100. И он ровно такой, который запросили за Redmi 9C. И оба смартфона созвучны по своим характерситикам. Но у последнего основная камера тройная и в наличии дактилоскопический датчик.

В плане дизайна это практически полный брат-близнец Redmi 9C: экран с каплевидным вырезом и квадратная тыльная камера. Единственное видимое отличие — вертикальная полоса на задней крышке. На выбор только две расцветки: серая и зеленая. В активе смартфона 6,5-дюймовая IPS-матрица разрешением HD+ (1600х720 точек), фронталка на 5-мегапикселей с диафрагмой f/2.4 и сдвоенная основная камера 13 Мп (f/2.2) + 2 Мп (портретный, f/2.4) с режимом ночной съемки Super Nightscape.

Важное новшество — чип Helio G35, дебютирующий в этой модели. И это будет первый смартфон на рынке с этим процессором. Несмотря на то, что Redmi 9С с этим чипом представили чуть раньше, выйдет он на рынок только к концу июля, тогда как Realme C11 появится в продаже 7 июля.

Укомплектовали новинку аккумуляторной батареей на 5000 мАч, модулем Bluetooth 5.0, 3,5 мм разъемом для наушников и поставляется она с ОС Android 10 с интерфейсом Realmi UI. Сканера отпечатков нет и для идентификации пользователя предстоит полагаться на функцию Face Unlock. Увы, быстрой зарядки нет. Габариты Realme C11 составили 164,4х75,9х7,1 мм при весе 196 грамм.

Источник: pocketnow

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