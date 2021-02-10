Realme Q3s по низкой цене! — один из лучших бюджетников для РФ

659

Redmi Note 10, Realme 8 i, Galaxy A22 — отличные смартфоны, но чего-то не хватает, при том достаточно сильно.

Возможно им не хватает камня Snapdragon 778G, 48 МП камеры с качественной оптикой и огромного IPS-дисплея на 6,6 дюйма в разрешении FullHD+.

Все это добро есть у Realme Q3s.





Официально смартфон не продается в России, но это не значит, что купить его нельзя. Еще как льзя, к тому же даже точно стоит.









Китайская версия смартфона с коробки идет с русским языком — а это большой полюс, т.к. для отличного смартфона не понадобятся танцы с бубном для запуска и настройки.





Из минусов: китайская вилка и отсутствие NFC, но камон, за эту цену не велика потеря. Если кому-то вдруг будет важно, Band 20 также не поддерживается.

Не считая этих незначительных минусов, смарт просто шикарный во всех отношениях: огромный дисплей, мощный проц, с которым вы точно сможете поиграть во все игровые новинки, хоть и не на ультра, солидный аккум на 5000 мАч и роскошный цвет.

Отличная рабочая лошадка для ценителей правильного соотношения цена\качество.





Предложение действует только для России:

Версия: 8/128 Гб памяти

Цвет: Nebula/Синий