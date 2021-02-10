Realme Q3s по низкой цене! — один из лучших бюджетников для РФ
10.02.2022 659 0
Redmi Note 10, Realme 8i, Galaxy A22 — отличные смартфоны, но чего-то не хватает, при том достаточно сильно.
Возможно им не хватает камня Snapdragon 778G, 48 МП камеры с качественной оптикой и огромного IPS-дисплея на 6,6 дюйма в разрешении FullHD+.
Все это добро есть у Realme Q3s.
Официально смартфон не продается в России, но это не значит, что купить его нельзя. Еще как льзя, к тому же даже точно стоит.
Китайская версия смартфона с коробки идет с русским языком — а это большой полюс, т.к. для отличного смартфона не понадобятся танцы с бубном для запуска и настройки.
Из минусов: китайская вилка и отсутствие NFC, но камон, за эту цену не велика потеря. Если кому-то вдруг будет важно, Band 20 также не поддерживается.
Не считая этих незначительных минусов, смарт просто шикарный во всех отношениях: огромный дисплей, мощный проц, с которым вы точно сможете поиграть во все игровые новинки, хоть и не на ультра, солидный аккум на 5000 мАч и роскошный цвет.
Отличная рабочая лошадка для ценителей правильного соотношения цена\качество.
Предложение действует только для России:
Версия: 8/128 Гб памяти
Цвет: Nebula/Синий
Прайс: 14048 р. — со скидкой продавца в 154р. и промокодом: VDR2000.
Купить Realme Q3s — https://ali.ski/cdkCqT
Дата публикации: 10.02.2022
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