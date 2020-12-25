Realme Race обещает стать Pocophone F1 2021 года

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Realme Race может стать самым доступным устройством на базе Snapdragon 888

Плох тот китайский производитель, который не рвется в элиту смартфоностроения. Вот и realme в числе первых заявила о своем желании выпустить на рынок флагман с Snapdragon 888 на борту. Целый ряд источников упоминали название новинки как Realme Race, но вице-президент компании заявил, что это лишь кодовое имя устройства.

На уровне предположений говорят о том, что на рынок смартфон выйдет с именем Koi и станет родоначальником новой линейки устройств компании. Его анонс должен прийтись на первый квартал следующего года и брать рынок он будет не только флагманской платформой, но и невысокой ценой.

Так, сетевой информатор Digital Chat Station сообщил о том, что флагман в исполнении Realme получит двухэлементную батарейку, быструю зарядку мощностью 65 Вт и дисплей с высокой частотой обновления. Но самое примечательное, что ценник на него будет в районе $460. И это серьезная заявка на то, чтобы стать самым доступным флагманом с Snapdragon 888 на борту. Правда, чудес не бывает и на чем-то придется серьезно сэкономить только бы выдать невысокий ценник на смартфон.

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Источник: twitter